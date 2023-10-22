Коллектив азербайджанской компании Azersun стал победителем корпоративного чемпионата Европы по мини-футболу.

Об этом в соцсети Х написал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

«Команда компании Azersun, представляющая нашу страну на корпоративном турнире Euro Business Cup Европейской федерации мини-футбола в Анталье, стала чемпионом Европы, победив в финале румынский коллектив Dedeman Oradea со счетом 4:0», – говорится в сообщении.