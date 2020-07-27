Остров Кастелоризо как яблоко раздора: удастся ли Турции переломить ситуацию в свою пользу?

Ситуация в Восточном Средиземноморье все больше обостряется. Отношения Греции и Турции уже на пределе и страны практически на грани от войны. Новой причиной противостояния стало решение Турции вести геологические работы в Восточном Средиземноморье, а именно возле берегов острова Кастелоризо.

Несмотря на воинственные протесты греков со всех возможных трибун, турецкое исследовательское судно Oruc Reis подошло к берегам Кастелоризо для проведения «сейсмических исследований». Афины направили туда свои ВМС, после чего неподалеку от острова появились 18 турецких фрегатов и боевая авиация.

Запахло силовым столкновением. Как сообщают немецкие СМИ, канцлеру Меркель пришлось лично звонить президенту Эрдогану и премьер-министру Мицотакису. Конфликт практически удалось остановить в ручном режиме.

Комментируя # ситуацию политолог Яшар Ниязбаев пояснил, что маленький островок Кастелоризо, у берегов которого Анкара решила вести геологические работы, находится прямо у границ Турции, от него до Турции — всего 2 километра, а до ближайшего греческого берега сотни километров.

«В этом вопросе Турция больше права, чем Греция, и реакция греческой стороны гипертрофированная. Конечно, земля есть земля, но есть и понятие «исключительные экономические зоны», и относительно этого острова оно не соответствует ожиданиям Греции. Это сложный вопрос, существующий между Грецией и Турцией и, кстати, американцы хотя и критиковали Турцию, но назвали эти территории спорными. США попросили Турцию не вести какие-то работы в спорных водах, потому что эта вызывает эскалацию», — отметил эксперт.

По его словам, такое заявление Вашингтона не удовлетворило Афины, и греки начали доставать США, американскому послу в Афинах даже пришлось давать комментарий на этот счет.

«Грекам не нравится, что США называют эти территории спорными, потому что для Греции они не спорные, они греческие. Тут нужно понимать и знать карту данной местности. Одно дело, когда вопрос касается Кипра, там еще можно понять Грецию, да и сам турецкий Кипр не признан и согласно международному праву у турецкой стороны меньше аргументов, и тут решает то статус-кво, которое сформулировано уже долгие годы. Греция ничего не может сделать с этим.

Что же касается острова Кастелоризо или Мейисти на турецком, он находится за 2 км от границ Турции, а до самого большого острова Греции расстояние около 200 км, до самой же Греции — где-то 500 км. Поэтому Турция говорит, что это очень несправедливо», — добавил он.

Ниязбаев считает, что Анкара может использовать фактор близости этого острова к границам Турции и заявленное Грецией право на владение из-за этого маленького островка всем Восточным Средиземноморьем для изменения мнения международного сообщества и разворота ситуации в свою пользу. Для этого она должна донести до всего мира факт двухкилометровой близости острова к своим границам и отдаленности ее от Греции на сотни километров.

«Турция намерена проводить геологическую разведку вокруг этой территории, а Греция намерена там проводить военные учения, поэтому обе страны отправили предупреждение в Navtex о том, что они там будут проводить определенную работу. Но это с одной стороны угроза, а с другой стороны — оповещение. Конфликт налицо, и то, что он пока приостановлен, еще не означает, что турки намерены отказываться от своих целей», — добавил он.

Говоря о реакции НАТО, эксперт отметил, что со стороны альянса пока никакой реакции нет, но там скорее могут найти какой-то выход из данной ситуации.

«Что же касается ЕС, то это отдельная тема, потому что Франция на стороне Греции, и то, что сейчас происходит, это больше для создания некоего фона, рассчитанное на то, что большинство людей не разбираются, как выглядит карта. Поэтому многим кажется, что турки приплыли к границам Греции и начали проводить геологическую разведку, хотя это совсем не так», — резюмировал он.