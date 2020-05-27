Остров демократии и свободы открылся в Турции

Остров демократии и свободы станет символом борьбы за независимость и будущее Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия после реконструкции Острова демократии и свободы, ранее носившего название Яссыада, сообщает Анадолу.

Остров, расположенный рядом со Стамбулом, был переименован в память о казненных здесь после военного переворота 1960 года бывшего премьер-министра Аднана Мендереса и его соратников.

Глава государства отметил, что «ровно 60 лет тому назад Турция пережила один из самых черных дней в своей истории — переворот 27 мая 1960 года».

По словам турецкого лидера, «процесс на острове Яссыада был не судом, а «расправой над законностью».

Эрдоган подчеркнул, что «перед опереточным судом на Яссыада предстали не только тогдашний премьер-министр Аднан Мендерес и его сподвижники, но и история, культура, ценности и убеждения турецкого народа». «Враждебность по отношению к ценностям и истории нашего народа является отличительной чертой всех переворотов и военных хунт в Турции»,- отметил он.

Президент Эрдоган выразил благодарность всем, кто внес вклад в преобразование острова.

В Турции прошла церемония открытия Острова демократии и свободы, ранее носившего название Яссыада. В мероприятии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Остров Яссыада в Мраморном море был закрыт на полное обновление в 2015 году. Он был переименован в 2013 году по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Остров, расположенный рядом со Стамбулом, был переименован в память о казненных здесь после военного переворота 1960 года бывшего премьер-министра Аднана Мендереса и его соратников — министра иностранных дел Фатина Рюштю Зорлу и министра финансов Хасана Полаткана.