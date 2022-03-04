Вот и завершился второй раунд переговоров Украины и России по завершению войны. По итогам встречи в украинской делегации сообщили, что не получили результатов, на которые рассчитывали, поэтому будет третий раунд переговоров.

«К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении, там драматическая ситуация с продуктами, медикаментами, эвакуацией мирного населения», — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

Ожиданий особых от этих переговоров и не было. Сам российский президент Владимир Путин еще до их начала предупредил, что «задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены», хотя украинская делегация шла на переговоры в надежде, что удастся добиться прекращения военных действий, а «программой минимум» на переговорах была обозначена тема гуманитарных коридоров. Как бы то ни было, договоренности по «программе минимум» достигнуты, но будут ли они выполняться, покажет ближайшее время.

Что же касается выполнения требований сторон, касающихся прекращения огня и отвода войск, как того добивается Украина, или денацификации, внеблокового статуса Украины, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в административных границах Донецкой и Луганской областей, как того требует на данном этапе Россия, по этим вопросам, похоже, договориться не получилось и вряд ли удастся.

Потому как Россия не для того затеяла эту мясорубку, чтобы так легко отказаться от своих первоначальных планов. Это подтверждают и слова самого Путина, заявившего сразу после вчерашних переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, что «попытки затянуть переговорный процесс между Россией и Украиной приведут к появлению новых требований к официальному Киеву».

И да, Украина, не достигнув соглашения о прекращении огня, будет пытаться затянуть переговорный процесс, чтобы получить большую помощь от западных партнеров и выиграть время для принятия дополнительных решений по изоляции России и введению новых санкций, чтобы потуже затянуть веревку на шее противника.

Так чем же может закончиться это противостояние? Какие еще средства давления остались у сторон? Запад, конечно, показал невиданную консолидацию, объединившись против агрессора. Уровень предпринятых против России западными партнерами Украины мер и список стран-подписантов резолюции ООН в защиту Украины и против российской агрессии превзошел все ожидания Кремля. Осталось разве что ввести санкции против российских энергоносителей, пусть даже в ущерб европейским странам, подсевшим на российские нефть и газ.

Какие доводы остались в руках у Путина? Только ядерная кнопка, нажать на которую он уже грозился несколько раз.

По поводу боеспособности и мощи своей армии он уже просчитался. Весь мир увидел разбомбленные, развороченные украинской армией и даже добровольцами боевую технику 80-х годов прошлого века. Их легко нейтрализуют даже коктейлями Молотова. Не оправдала себя и тактика военных действий – застигнутые врасплох колонны российской военной техники оказываются легкой мишенью для «Байрактаров» и «Джавелинов». Россия несет большие потери, в том числе среди личного состава.

За 8 дней войны в Украине российская армия потеряла столько военнослужащих, сколько за 5 лет войны в Афганистане.

Отказывающаяся вначале признавать свои потери и забирать трупы солдат Россия, благодаря мощной информационной работе украинской стороны, распространяющей видеокадры с места событий, вынуждена была назвать число погибших, пусть и в разы меньшее, чем на самом деле. 2 марта представитель российского минобороны заявил о гибели 498 солдат и 1597 раненных.

Еще одной ошибкой российской стороны стала неверная оценка военно-политической ситуации и гражданского самосознания украинцев, подготовки украинской армии.

Встречи с цветами не получилось. Весь украинский народ, как один, мобилизовался для противостояния с агрессором. Путин просчитался – блицкрига не вышло, и мир за то время, что украинцы держали удар, успел консолидироваться.

Хвала украинскому президенту Зеленскому, который в эти тяжелейшие дни показал образец мужества, храбрости, достоинства истинного лидера и смог объединить все украинское общество, вне зависимости от политических предпочтений и национальности. Он не покинул столицу, не ушел в эвакуацию, хотя западные партнеры с первого дня предлагали ему помощь. Он встал рядом со своим народом и вел неустанные переговоры с Западом, вконец убедив их, что судьба мира сегодня решается именно в Украине. Что уступать российскому натиску нельзя, они поняли по поступкам этого неопытного в политике еще вчера актера легкого жанра. Представить себе, что Путин в этой ситуации вышел бы из бункера и повел себя как Зеленский, извините, не могу.

Украина продолжает защищаться, а мир сыплет как из рога изобилия санкциями – вот уже подоспели санкции США против Пескова, Токарева, Ротенбергов, Чемезова, Силуанова, Пригожина и Усманова, и даже членов их семей. Сказал же Байден, что начинает охоту на российских олигархов. Вчера ночью был запрещен въезд в США 50 российским олигархам и их семьям. И уже Франция арестовала 4 суда и яхту Сечина, Германия яхту Усманова. А ведь еще недавно эти две ведущие европейские страны пытались как-то договориться с Россией, опасались идти с ней на конфронтацию, Германия посылала Украине, смех, да и только, 5 тыс. касок в качестве военной помощи, а уже 2 марта поставила Украине 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust, и обещает еще 2700 зенитных ракет «Стрела». И это благодаря тому героизму, который показывает украинский народ в противостоянии с агрессором. Пусть еще не живой силой помогает Запад Украине, так хотя бы летальным оружием, от чего отказывались все страны Запада все эти 8 лет, пока Украина была один на один с Россией. Но следует признать, именно Запад, в большей степени американцы, оказали величайшую помощь в становлении украинской армии. Хорошая военная подготовка и оснащение вкупе с высокой мотивацией позволили украинской армии оказывать ожесточенное сопротивление и выдержать натиск превосходящего его по силам врага.

Что же дальше? Каков прогноз для Украины, для России, для Европы? Все, что могла, Украина уже сделала – она сорвала блицкриг, смогла за истекшие 8 дней войны консолидировать все мировое сообщество против агрессора, показать его истинное лицо. Но дальше она может не выстоять, если Запад не совладает с агрессором, Украина может пасть. И тогда Россия установит на украинской территории свой протекторат и поставит своего наместника, а народ украинский перейдет к партизанской войне, Запад ему в этом будет помогать. И этому не будет конца и края.

Что касается России – если удастся оккупировать Украину, российские войска двинутся на Молдову, Прибалтику, а далее Путин захочет вывести из НАТО страны Восточной Европы. Как и было расписано в декабрьском ультиматуме Москвы.

Сама Россия окажется в глубокой изоляции и экономическом коллапсе, наступят времена похуже 80-х — 90-х – рубль полетит вниз, лавки опустеют, негде будет купить качественную технику, запчасти к импортным авто, народ пересядет в отечественные автомобили, будет одеваться в лучшем случае в китайский ширпотреб, никуда уже не полетит, встанет парк самолетов, технологически Россия покатится в пропасть, дети не смогут уехать учиться за рубеж и т.д. В наличии останется только российский воздух. Остальное-то было импортное.

При том притоке валюты от продажи нефти и газа, и другого сырья Путину так и не удалось, да что говорить, не захотелось построить экономически развитую страну, все было разворовано и ушло за бугор. А теперь там арестовано. Ситуация хуже, чем 90-е. Тогда, как раз-таки, Запад помогал России выйти из коммунистического болота и встать рядом с демократическим миром. Но не захотел вожак. Теперь Россия окажется в одном ряду с Северной Кореей. А чтобы народ безмолвствовал, введут военное положение! Зачатки уже есть – закрыты последние свободные эфиры – Эхо Москвы и Дождь, запрещено употреблять слово «война», в думе одобрен законопроект об уголовном наказании за «фейки».

Что же будет с самим Путиным. Он больше не лидер, он останется один. Народ не будет довольствоваться «зрелищами» из телика, ему хлеба подавай. Будут то там, то тут вспыхивать бунты. А продавшая ему свою душу элита – олигархи, министры, губернаторы, депутаты, чиновники, пропагандисты – быстро от него откажутся, зачем им и далее служить человеку, благодаря которому они потеряли все нажитое. Сейчас не постреволюционный, не ленинский, не сталинский период, сейчас нет идеологии, людям незачем класть голову на плаху за вождя и делить вместе с ним ответственность. Вот уже главный пропагандон Кремля Владимир Соловьев плачется – «а я-то при чем?». Окружение быстро сдаст бывшего повелителя или расправится с ним, как было с Лениным, со Сталиным, с Хрущевым. И ядерный арсенал в действие приводить будет уже некому.

Доигрался старик в мультяшные бои…