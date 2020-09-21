«Остается лишь «пожимать плечами» — немецкий эксперт о роли МГ ОБСЕ в карабахском конфликте

Президент Азербайджана в интервью азербайджанским телеканалам обвинил руководство Армении в срыве переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

«Я негативно оцениваю нынешнее состояние переговоров…Переговоры фактически не ведутся…Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради видимости. Это не значит, что мы отказываемся от переговоров, а означает, что мы не хотим присоединяться к хитрой политике Армении», — сказал Алиев.

По словам президента, еще одна провокация со стороны Еревана заключалась в требовании того, чтобы «Азербайджан вел переговоры с Нагорным Карабахом, а не с Арменией».

«Это также означает изменение формата, и, конечно, мы никогда не сможем с этим согласиться…Фактически, эти заявления дают основание говорить о том, что Армения вышла из переговоров, не мы, а Армения. Мы не должны обманывать себя и свой народ, переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии. Конечно, пандемия вмешалась, но и без нее переговоры не идут. Такие политически ошибочные и вредные заявления не оставляют места для переговоров», — подчеркнул Алиев.

Тем самым президент Азербайджана фактически указал на то, сейчас обстановка в обеих странах предвоенная: и Баку, и Ереван готовятся к военным действиям, что является сильным месседжем всем главным геополитическим центрам мира.

На данный месседж сразу же отреагировал госсекретарь США Майк Помпео и призвал Баку и Ереван в скором времени возобновить субстантивные переговоры.

«Мы привержены содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и призываем стороны как можно скорее возобновить субстантивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы», — отметил госсекретарь США.

Американцы бьют тревогу неспроста. Речь не идет о локальном конфликте двух стран, которую можно будет в кратчайшие сроки взять под контроль, на этот раз, если будет война, то остановить ее заявлениями, угрозами, санкциями или же звонками из Кремля, не получится. Вся ответственность в данном случае ляжет на мировое сообщество, в первую очередь сопредседателей МГ ОБСЕ, которые по совместительству также являются и постоянными членами СБ ООН. Потому что они не оказывали достаточное давление на армянскую сторону, чтобы та освободила оккупированные территории. Кроме того, сам переговорный процесс ни на йоту не продвинул данный конфликт в сторону его решения. Таким образом, лимит доверия МГ ОБСЕ уже исчерпала, а в условиях, когда нет переговоров и нет доверия к посредникам, война — это единственным путь, который остается Азербайджану для возвращения своих территорий.

Слова же президента Азербайджана о том, что «они готовятся к войне и мы видим скопление войск», были последним сигналом для всех силовых центров. Но проблема в том, что в данном случае Армения не добровольно выходит из переговоров и идет на обострение, ее на это подталкивает Россия, которая либо хочет избавиться от Пашиняна, либо хочет воспользоваться карабахским конфликтом для того, чтобы больше надавить на Азербайджан, который пытается придерживаться равноудалённости как с Москвой, так и Брюсселем.

А такая картина не может не беспокоить Вашингтон, который сейчас с головой ушел в свои выборы и ему не до мировых конфликтов.

Поэтому карабахский конфликт, хотим мы того или нет, носит в себе взрывоопасность для всей общеевропейской безопасности. Комментируя нынешнюю ситуацию #, немецкий политолог Александр Рар сказал, что нерешенные конфликты на постсоветском пространстве являются угрозой для общеевропейской безопасности.

«Главный вопрос как их решать. Переговоры, к сожалению, не дают результатов. Мы видим, как блок НАТО не в состоянии решать эти конфликты, да и не будет он их решать. Потому, что это не его зона влияния. Более или менее приднестровский конфликт входит в зону интересов военного блока, ну а другие конфликты – это не конфликты непосредственно самого НАТО или их членов», — сказал эксперт.

Рар также добавил, что для решения карабахского конфликта и в целом подобных конфликтов была создана такая организация, как ОБСЕ.

«Раньше она называлась Конференцией по безопасности в Европе, а потом, после «холодной войны», решили создать организацию, которая будет уполномочена решать подобные конфликты. Но история показала, что эта организация неспособна на какие-то эффективные решения. Она потеряла свой авторитет и политическое влияние, как это видно сейчас на примере Беларуси и Украины. Остается лишь «пожимать плечами»», — подчеркивает эксперт.

Рар добавил, что МГ ОБСЕ должна была решать карабахский конфликт, но она не в состоянии этого сделать.

«Европа сейчас глубоко погружена в свои противоречия и проблемы, такие, как вопросы миграции, экономические проблемы. Европа еще не определилась со своей концепцией безопасности, страны Евросоюза не имеют консолидированной позиции даже по внутренним вопросам. Поэтому, с одной стороны — есть осознание того, что карабахский конфликт носит в себе опасность для всей Европы тоже, ну а с другой стороны — есть внутренние неотложные проблемы, которые нужно решать», — резюмировал он.