Особенности преследований в Крыму

Евросоюз осудил задержания украинских граждан, проведенные ФСБ РФ в нескольких районах Крыма и Симферополе, назвав их незаконными, передает DW.

«7 июля 2020 года семь человек, преимущественно крымские татары, были задержаны на полуострове Крым за их мнимую политическую деятельность. Европейский Союз считает их задержание политически мотивированным и незаконным по причине того, что задержание было проведено в рамках российского законодательства российскими «властями» на территории Украины, что незаконно с точки зрения международного права», — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

При этом Стано подчеркнул, что Евросоюз не признает действие российского законодательства на территории Крыма и в городе Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут безотлагательно отпущены на свободу.

«ЕС ожидает, что Россия прекратит оказывать давление на сообщество крымских татар, — говорится далее в документе. — На полуострове должно быть гарантировано соблюдение международных стандартов в области прав человека».

Ранее с официальными заявлениями, осуждающими задержания крымских татар, выступили представители Литвы и США.

7 июля в Крыму прошли обыски в домах семи жителей Бахчисарайского, Красногвардейского и Симферопольского районов, а также Алушты. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что была «пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России с 2003 года. При этом было задержано 3 главаря и 4 рядовых активных участника ячейки, указывалось в сообщении, передает Грузия Online.

В свою очередь замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила на своей странице в Twitter, что один из задержанных — Александр Сизиков – «инвалид 1 группы, который участвовал в митингах против оккупационных властей РФ, проводящих репрессии на религиозной почве».

Интересно, что говорят в самом оккупированном Крыму о подобного рода арестах, ведь, это уже не первые задержанные именно за якобы принадлежность к радикальной организации «Хизб ут-Тахрир». И можно ли считать такие случаи свидетельством того, что российские спецслужбы проявляют повышенное внимание именно к крымским татарам?

Как стало известно # из своих источников на полуострове (пожелавших остаться неназванными), последние задержанные действительно принадлежали к «Хизб ут-Тахрир»: «Да, это хизбы (как их здесь называют). И задерживают преимущественно именно хизбов. Должен отметить, что это редкостные мракобесы. Они еще при Украине всех тут выводили из себя. Крымские татары из их числа часто себя таковыми не считают, отвергают все национальное, не признают демократию, ненавидят западные страны. Были случаи, когда они приходили в редакции газет, орали, сыпали угрозами. Одним словом, на редкость неприятная и зловредная секта. Кстати, как можно слышать от самих крымских татар, хизбы еще и постоянно отделяли себя от уммы — устраивали скандалы в мечетях, смещали законных имамов, в общем, всячески примешивали политику в религиозные вопросы.

Когда началась война в Сирии, они устраивали многолюдные митинги с призывами поддержать народ Сирии (то есть — езжай на войну). Итог: много крымскотатарских парней и вправду туда поехали, где погибли не известно за что. Лично знаю несколько убитых горем семей.

Когда Крым захватила Россия, хизбов начали щемить, потому что в РФ их организация официально запрещена. Тогда они быстро «перекрасились» и стали называть себя уже демократами, сторонниками свободы слова и рьяными крымскими татарами. Но это просто временная личина, конъюнктура.

От самих же реальных крымскотатарских активистов можно слышать жалобы в частных разговорах, дескать, мы ходим на судебные процессы против хизбов, а они на наши – нет».

При этом источник отметил, что «для полноты картины нужно признать — террористами их вряд ли назовешь, и сроки им дают какие-то несоразмерно большие. Скорее, хизбы очень вредны для самого крымскотатарского народа, потому что тянут его куда-то назад, в отсталость. А взаимоотношения хизбов с российским государством — это уже другая тема. То есть, люди со стороны, обращаясь в целом к этой теме, должны понять, что это многослойная проблема.

Западные демократии справедливо указывают на преследования. Но говорить, что хизбов преследуют именно по национальному признаку, неверно — там среди них есть и русские, и азербайджанцы, и люди других наций.

К сожалению, их преследования создают им ореол мучеников. И это еще может аукнуться многим.

Сейчас одна из главных проблем для крымских татар, которую озвучивают сами представители их элиты, интеллигенции – это религиозное мракобесие и невежество. Их ярким проявлением как раз и является «Хизб ут-Тахрир».