Особенности обособленности

Похоже, за долгое время Азербайджан и Туркменистан делают первые реальные шаги к улучшению взаимоотношений через практическое сотрудничество. 21 января в режиме видеоконференции был подписан «Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море». В церемонии приняли участие президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов, меморандум подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (который загодя отправился с визитом в Ашхабад) и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

А каковы, интересно, перспективы развития взаимоотношений наших государств по другим возможным направлениям? Например, Туркменистан до сих пор не присоединился даже к такому естественному для него международному формату как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет). Кстати, именно этот Совет первым поприветствовал подписание каспийского соглашения между Баку и Ашхабадом.

Куда еще, к каким форматам можно привлечь эту страну? Считается, что долгое время активному сотрудничеству Туркмении с другими соседями препятствовала Россия, можно ли теперь переломить эту ситуацию?

На эти вопросы # ответили туркменский и азербайджанский эксперты.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— На внешнюю политику Туркменистана Россия влияния не оказывает. То, что эта страна не присоединилась к Тюркскому Совету, говорит о том, что Ашхабад придерживается политики строгого государственного нейтралитета. То есть, неучастия ни в одной организации, ни в одном движении – будь то региональное, или глобальное, имеющее какие-то фиксированные цели, связанные с созданием каких-то управляющих структур, и т.д.

Например, мало кому известно, что Туркменистан не подписал соглашение об участии в СНГ. Он по факту является участником ряда его саммитов и отдельных соглашений, положений, но юридически не член СНГ.

Туркменистан единственно является членом Движения неприсоединения. Возможно, в будущем он пересмотрит свое отношение к тому же Тюркскому Совету, станет его полноправным членом.

А отношения с Азербайджаном у Ашхабада определяются целым рядом соглашений и интересов – это сотрудничество в области транспорта, логистики, каспийской проблематики, борьбы с браконьерством, с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотических веществ, контрабанде оружия.

Есть тройственные форматы сотрудничества Азербайджана и Туркменистана с Афганистаном, с Турцией.

Есть взаимодействие стран региона со странами Евросоюза с западными государствами. Важна совместная позиция по вопросам эксплуатации и транспортировки энергетического сырья. Здесь также есть общие интересы, которые цементируют наши двусторонние отношения.

Взаимная торговля между нашими странами идет довольно вяло. Это связано с тем, что сегодня для Азербайджана и Туркменистана основным экспортным товаром является энергетическое сырье. Однако есть интерес к налаживанию кооперационных связей по переработке сырья в сфере нефтехимии, в промышленности, в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. Кстати, по дну моря между нашими странами проложен оптико-волоконный кабель, который является важным транзитным проектом. Он обеспечивает надежную связь между Европой и странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на Китай.

Туркменский журналист, редактор нидерландского сайта Turkmen.news Руслан Мятиев:

— В Ашхабаде в ходу мнение, что сотрудничество с Азербайджаном началось по причине того, что Туркменистан сейчас готов искать любые способы заработка, любые способы пополнения своей пустеющей казны. И совместная разработка этого, ранее спорного месторождения хоть какие-то деньги принесет в бюджет Туркменистана.

Насчет других каких-то проектов, есть еще вот этот коридор из Афганистана, через Туркменистан, Каспийское море в Азербайджан. Об этом тоже шла речь на днях, можно сказать.

Сейчас идет такая тенденция, что Туркменистану в ближайшие год-полтора никаких особых изменений в экономике ожидать не приходится. Нет перспектив для роста. Мне кажется, правительство наконец-то начало это понимать и, наконец, стало вести какую-то более открытую политику, стало более договороспособным со всеми. Например, с Азербайджаном, хотя, как мы помним, еще в начале нулевых Сапармурат Ниязов заявлял, что «на Каспии пахнет кровью». От этой риторики руководство Туркменистана теперь отходит, и даже дошло до того, что подписало соглашение о совместной разработке месторождения с Азербайджаном.