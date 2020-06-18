Особенности американской политики в Европейском Союзе

Заявление президента США о намерении сократить военное присутствие в Германии вызвало недовольство и непонимание у руководства ФРГ и НАТО.

Дональд Трамп заявил, что хочет вывести 2/3 войск оттуда, потому что немцы мало платят на содержание НАТО. Немецкие политики возмущаются и у каждого свои резоны. Напугана Эстония, ее минобороны призывает отказаться от таких планов, мол, возрастет угроза от России. При этом около месяца назад звучали разговоры о возможности передислокации войск из ФРГ в Польшу.

По словам президента США, численность американских военных в ФРГ будет сокращена до 25 тыс. человек. В настоящий момент, по словам хозяина Белого дома, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Он объясняет свой шаг необходимостью сокращения бюджетных расходов, и еще тем, что Германия не выполняет обязательств по финансированию НАТО. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, Трамп заявил, что «Германия задолжала НАТО миллиарды долларов, которые ей надо заплатить».

Заодно Трамп сделал намек и в сторону Северного потока-2. Он возмутился тем, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

Но американские войска находятся в Германии не для защиты этой страны. Так отреагировала на слова Трампа посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер. «Они там для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — подчеркнула она.

Власти Германии раскритиковали решение США. Координатор по трансатлантическим связям Германии Петер Бейер назвал его совершенно неприемлемым.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя планы Трампа, охарактеризовал отношения между Берлином и Вашингтоном как сложные. Для него неудивительно то, что решение о выводе американских военнослужащих из ФРГ «не было согласовано». «Если видно, что такое решение не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — сказал Маас в прямом эфире телеканала ZDF. Дело в том, что ведущие американские СМИ пишут, будто военные круги США недовольны намерением Трампа о выводе войск, и даже собираются саботировать его.

Хотя, конечно, и в самой ФРГ есть силы, готовые отказаться от присутствия американских войск в стране. Например, тут же выступил депутат Бундестага от фракции Левой партии Клаус Эрнст, который заявил, что эти силы больше не вносят вклад в безопасность республики. «У меня ощущение, что американское присутствие в ФРГ, особенно в том, что касается атомного оружия, больше не нужно», — отметил он. «Я не думаю, что оно существенно повышает безопасность федеративной республики», — полагает Эрнст.

А вот сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борянс считает, что вывод трети воинского контингента США с немецкой территории навредит Вашингтону. По его словам, этот шаг отразится на инфраструктуре американских сил обороны не только в его стране, но и во всей Европе. Политик также убежден, что это решение — часть предвыборной кампании главы Белого дома Дональда Трампа: «Мы здесь очевидно имеем дело с тем, что человека волнует только то, что выгодно ему и что может сыграть решающую роль на выборах в США».

Выступил и министр обороны Эстонии Юри Луйк. «Любой вывод войск из Европы, с нашей точки зрения, является поводом для беспокойства. Наши оппоненты могут расценить это как неверный сигнал», – сказал глава минобороны, явно намекая на Россию.

Кроме того, обострилась ситуация с Северным потоком-2. Недавно группа американских депутатов внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении этого российского газопровода. Сенаторы от Республиканской и Демократической партий предлагают распространить санкции на любые трубоукладочные работы в рамках проекта, работы по модернизации судов, а также на страхование работ и услуги по сертификации Северного потока-2.

По оценке германского государственного информагентства Deutsche Welle, этот пакет дополнительных санкций рискует окончательно превратить недостроенный газопровод Северный поток-2 в баснословно дорогую индустриальную руину.

Немцы недовольны, в отличие от Украины и Польши, которые вместе с США считают эту трубу геополитическим проектом влияния Кремля.

Как заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, под экстерриториальными санкциями США могут оказаться фирмы из 12 европейских стран: «Планируются запреты на въезд в США, аресты счетов, отказ в размещении заказов».

Американский аргумент заключается в том, что США хотят защитить Германию и Европу, не допустить их чрезмерной зависимости от российского газа.

Есть еще одна проблема, способная притормозить прокладку трубопровода, которая не связана с позицией США. Дания запретила использовать при строительстве трубопровода якорные суда, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря. А теперь оператор Северного потока-2, компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство как раз по этому вопросу.

Ведь работы по прокладке трубопровода приостановились в конце прошлого года, когда США приняли санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2. После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы, и теперь Россия хочет использовать свои суда. А они с якорями.

И теперь агентство Bloomberg со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды пишет, что в Копенгагене получили заявку, и решение могут принять в ближайшие месяцы. То есть, дело пока откладывается. А если еще и новые американские санкции примут…