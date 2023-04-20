Основатель криптобиржи Thodex Фарук Ватих Озер, решение об экстрадиции которого приняли ранее власти Албании, был доставлен в четверг, 20 апреля в Стамбул, сообщает Агентство Анадолу.

В декабре минувшего года суд Албании вынес вердикт об экстрадиции Озера в Турцию.

Самолет с основателем Thodex на борту прибыл рейсом из Тираны в «Стамбульский аэропорт» в 10:15 по местному времени (11:15 по бакинскому).

Сразу после посадки Озера передали правоохранительным органам. Он доставлен в полицейский участок , где прошел медицинский контроль. После оформления всех документов, Озер будет доставлен в центральное управления полиции мегаполиса.

Основатель криптобиржи Thodex был объявлен Турцией в международный розыск по линии Интерпола, и был задержан в Албании 30 августа прошлого года.

2 сентября суд первой инстанции постановил продлить содержание Озера под стражей, а 14 сентября решение было обжаловано адвокатами подсудимого. 20 сентября Апелляционный суд оставил в силе постановление о задержании Озера. Наконец, 30 декабря суд Албании принял решение об экстрадиции Озера в Турцию.