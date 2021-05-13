Оскароносный режиссер снимет мультфильм о глубоководных обитателях

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо заявил о том, что работает над анимационным фильмом о людях и глубоководных обитателях на корейском языке.

Как пишет Variety, режиссер получивших в 2020 году «Оскар» «Паразитов» закончил работу над сценарием мультфильма в январе 2021 года.

Кроме того, Пон Чжун Хо пишет сценарий для фильма на английском языке, который также планирует снять.

Помимо этих проектов, режиссер будет снимать сериальную версию «Паразитов» для HBO и продюсировать драму о нелегальных мигрантах «Морской туман» об экипаже рыболовного судна, в котором из Китая в Корею пытаются уплыть беженцы. (gazeta.ru)