Оскароносный режиссер снимет мультфильм о глубоководных обитателях

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо заявил о том, что работает над анимационным фильмом о людях и глубоководных обитателях на корейском языке.

Как пишет Variety, режиссер получивших в 2020 году «Оскар» «Паразитов» закончил работу над сценарием мультфильма в январе 2021 года.

Кроме того, Пон Чжун Хо пишет сценарий для фильма на английском языке, который также планирует снять.

Помимо этих проектов, режиссер будет снимать сериальную версию «Паразитов» для HBO и продюсировать драму о нелегальных мигрантах «Морской туман» об экипаже рыболовного судна, в котором из Китая в Корею пытаются уплыть беженцы. (gazeta.ru)

| 2021-05-13T19:12:54+04:00 13 мая 2021, 19:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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