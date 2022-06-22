В XXI веке глобализация охватила почти весь мир. После второй мировой войны начался процесс глобализации — взаимозависимости между экономиками, территориями и обществами. Благодаря активным связям между государствами появилась возможность улучшить, в некоторой степени, уровень жизни людей в разных частях света. Безусловно, как у любого процесса и у глобализации есть положительные и отрицательные стороны. Сегодня антиглобалисты активно выступают против превращения всего мира в одну большую деревню, где экономики неразвитых стран страдают от аппетитов крупных игроков, где этносы теряют свою специфическую культуру, попадая под влияние эрзац культуры и т.д. Однако, если взвесить все за и против, то нельзя не заметить, что в целом, возможность координировать действия государств — это положительная тенденция. Тем, более, учитывая вызовы современного мира. Потепление климата, пандемии.

Одним из основных факторов глобализации является международное разделение труда. То есть, у каждого государства есть своя специализация. Кто-то производит машины. а кто-то подсолнечное, оливковое масло. Кто-то добывает углеводороды и продает всему миру. Факт остается фактом, глобализация – тренд сегодняшнего дня и вряд ли государства, желающие прогресса своим странам и благоденствия своим гражданам, будут отгораживаться китайской стеной от соседей.

А в это время… Идет война в центре Европы, в тех же местах, где проходила вторая мировая война. Только на этот раз захватчиками являются российские войска, ведущие в Украине войну, которую российские власти стыдливо назвали «спецоперацией». Каким образом в глобальном мире, возможно обороняться от агрессора? Многие военные эксперты утверждают, что против силы работает только сила. Грубая сила на поле боя. Конечно, они правы. Но объединенные глобальными связями государства, решившие сообща противостоять российской агрессии, принимают экономические и политические санкции, пытаясь объяснить агрессору, что его действия, мягко говоря, неразумны. И не мешало бы прекратить кровавую войну и уйти с земель соседнего государства, перевернув позорную страницу своей истории. Реакция российских властей общеизвестна. Не только не уйдут и не оставят украинцев в покое, напротив, они будут сражаться до победного конца. Правда, в чем заключается победа для российских властей так и не ясно.

Преамбула о глобализации и санкциях в условиях войны позволяет увидеть каким образом Россия, прежде вписанная в глобальную систему международного разделения труда, выбывает из круга глобальных игроков и попадает в пространство, громадное, впрочем, но тем не менее, все больше напоминающее осажденную крепость. Внутри крепости есть вода, пища, большие объемы углеводородов, и даже технические гаджеты. И население, большая часть которого, поддерживает идеи своего кормчего. Самое главное, есть идеологи, готовые подвести теоретическую базу под любые экстравагантные, а зачастую, преступные действия своих властей. Объяснить можно все. Любое действие. Самое ужасное преступление, при известной ловкости, объяснимо массой причин и благих намерений. «Адвокат дьявола» всегда найдет нужные аргументы, чтобы обелить преступника, либо, по крайней мере, вызвать жалость у окружающих. Так было всегда. И, вероятно, вряд ли что-то изменится. Недавнее интервью от 16 июня российского министра иностранных дел Лаврова журналисту BBC Стиву Розенбергу (Steve Rosenberg), вызывает недоумение, если не сказать больше. Министр заявил: «Знаете, мы не вторгались в Украину, мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО». Sözün bittiyi yer. Без комментариев.

Немного об осажденной крепости, такой какой ее обычно представляют.

Осажденная крепость попадает в такую безнадежную ситуацию не по своей воле. Естественно, кто по своей воле будет устраивать себе осаду? Как правило, такая ситуация случается в военное время. Агрессор, желая, по разным причинам, захватить вожделенную добычу, но сталкиваясь с сопротивлением жителей, готовых дать отпор врагу, прибегает к осаде. Множество фильмов, книг, поэм посвящено героическому сопротивлению коварному врагу. В XXI веке в ряд городов, подвергнутых новому способу осады, гораздо более жестокой, с постоянными бомбовыми атаками на город, с уничтожением всего живого, вошёл город Мариуполь. Символично, что город носит имя одной из главных святых христианской религии, девы Марии. Сотворили этот кошмар в XXI веке российские агрессоры.

Осаду устраивает враг, но, в настоящей войне России против Украины, наблюдается ещё один вариант осады. Той самой, которую сложно представить. Когда Россия, напавшая на Украину, осаждая украинские города, одновременно и себя превращает в осажденную крепость. Во многом благодаря собственным недюжинным усилиям. Не буду голословной. 9 июня этого года президент России на встрече с молодыми российскими предпринимателями заявил о том, что нынешняя Россия призвана продолжать политику Петра I, который, в свое время значительно увеличил размеры российской империи. В частности, президент вспомнил о том, что Петербург построен на землях Швеции. Претензии на чужие земли четко обозначены. Реакция Запада предсказуема и оправдана. Очередной 7-й пакет западных санкций против России стоит на повестке дня. Вероятнее всего, его примут. То, что российскую крепость осаждают не только коварные враги извне, но и своя отечественная российская администрация, очевидно. Сказать, что такой подход российской администрации является «новаторским» нельзя. По той причине, что «железный» занавес СССР явился примером для других тоталитарных систем. Из сказанного можно сделать вывод, что современная Россия строит свою осажденную крепость по готовым лекалам Советского Союза. Домыслить чем может обернуться завершение проекта «Осажденная российская крепость», как мне кажется, несложно. Любая осажденная крепость, в случае, если силы противника значительно превосходят силы защитников крепости, рано или поздно падет. Так случилось, к сожалению, с Мариуполем. Город пал и сейчас в руках российских интервентов. Разница с российской осажденной крепостью заключается в том, что жители Мариуполя сопротивлялись до последнего, и не теряют надежды, что город, как и вся страна, будет освобожден от оккупации.

В случае с российской осажденной крепостью, надежда на освобождение призрачна. Еще и по той причине, что россияне, пребывающие во внешней, а также, еще более тяжелой, внутренней осаде, не осознают всего трагизма ситуации и, в основном, поддерживают свою администрацию.