Положение на фронте в Луганской области Украины вокруг Лисичанска остается очень тяжелым. Противник, не считаясь с потерями, продвигается к центру города и пытается его окружить. Это ему не удается, так как штурмовые действия в направлении Белогоровки и Северска были отбиты. Наступающим пришлось откатиться на исходные позиции.

На херсонском направлении происходит медленное продвижение украинских войск (ВСУ), занято несколько населенных пунктов.

С помощью поступившего западного оружия ВСУ наносит удары по логистике и инфраструктуре противника.

В оккупированном городе Перевальске в Луганской области прогремел мощный взрыв. Это глубокий тыл оккупационной армии России. Прицельным огнем высокоточного оружия была уничтожена база оккупантов, в том числе казармы с личным составом. По данным местных жителей, на месте было замечено большое количество машин скорой помощи. Число погибших и раненых оккупантов может достигать сотен.

Россияне опубликовали фото обломков ракет, которыми атаковали Перевальск. Судя по ним, ВСУ отработали по базе реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и ракетами M31A1 с GPS-наведением.

У оккупантов появились панические настроения по поводу применения ВСУ американских РСЗО. Становится очевидным, что в полосе 70 км от линии фронта любое скопление личного состава, штабов, складов боеприпасов, военных баз, техники становится целью для украинских ракет.

ВСУ 1 июля нанесли удар по складам российской армии в оккупированной Ясиноватой в Донецкой области. Это важный железнодорожный узел, поэтому в соцсетях сообщают, что удар был и по железной дороге. Также есть информация, что в результате ударов загорелся склад с боеприпасами.

На аэродроме в Чернобаевке вблизи Херсона ВСУ уничтожили всю технику и складские помещения. Это уже 23-й удар по этому аэродрому.

Артиллерийские и авиационные удары по складам, штабам и логистическим цепочкам российской армии уже начали задерживать наступление на Донбассе из-под Изюма и Попасной. Разгромленные штабы, в частности, 20-й армии задерживают ее перегруппировку, что не позволяет полностью окружить Лисичанск.

Все это происходит при том, что западная техника только поступила в ВСУ и в относительно малых количествах. Так РСЗО HIMARS имеется только в количестве 4 единиц, хотя в ближайшие дни ожидается прибытие еще 4. Франция и Норвегия сообщили о передаче также 4 систем каждая.

Несмотря на тактическое отступление ВСУ в Лисичанске, разведслужбы США и Великобритании пришли к выводу, что агрессор уже выдыхается и не может проводить продолжительные операции на широком фронте. Наступление в Лисичанске в военном смысле неоправданно и продолжается для получения политических результатов. Задачу выйти на административные границы Луганской области Путин ставил еще в мае, но так до конца она не выполнена. По мнению аналитиков американского Institute for the Study of War (ISW) — Института по изучению войны, после возможного захвата Лисичанска российской армии потребуется какая-то оперативная пауза. Хотя бы для переброски сил в Донецкую область в направлении Славянска и Краматорска. Именно поэтому следует начинать контрнаступление ВСУ.

Для этого Великобританией проводится подготовка 10 000 военнослужащих Украины для работы с натовскими системами вооружений. Артиллерийская академия в Германии готовит сотни специалистов ВСУ. США организовали хаб на территории Германии для поставки вооружений и подготовки украинских специалистов.

В интервью американским телеканалам постоянный представитель США в НАТО Джулиан Смит сказала, что в ближайшие недели следует ожидать мощного потока американских вооружений в Украину.

Ее слова подтверждаются в материале телекомпании CNN. В нем говорится о совещании в Пентагоне с восемью крупнейшими подрядчиками. Обсуждался перевод значительного количества предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) США на производство вооружений для Украины. Ставились сроки в зависимости от сложности изготовления и наличия складских запасов в 30, 60 и 180 дней.

По сообщению CNN, 800 компаний обратились в Пентагон с 1300 предложениями по производству вооружений. Там есть практически все, но пока нет подводных лодок. Уже есть одна страна НАТО, которая выразила готовность поставить Украине истребители F-16. Срочность военной ситуации такая, что президент США может разрешить немедленную поставку вооружений либо со складов, либо непосредственно из армейских подразделений с учетом их быстрого восполнения промышленностью.

Для реализации этого плана в Пентагоне создана Senior integration group (SIG) — Старшая интеграционная группа. В нее входят заместители министра обороны по политическим вопросам, по поставкам вооружений, заместители председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ). Особенно отметим, что в нее также входит финансовый инспектор для контроля за расходованием средств. Последнее особенно важно, так как упрощает многие процедуры финансовых органов. Задача группы также состоит в том, чтобы снять все бюрократические препятствия для организации потока поставок.

На упомянутом совещании в Пентагоне особо подчеркивалось, что поставка вооружений Украине продолжится и после победы ВСУ. Это означает, что Киев останется военным, политическим и стратегическим союзником НАТО на обозримую перспективу.

Рассмотрим некоторые политические последствия начинающегося широкого потока западного, американского в первую очередь, вооружения Украине.

Первое. В победе ВСУ на Западе уже не сомневаются и поэтому начинают прилагать очень большие усилия для ее достижения. Поставки особенно увеличатся после начала ленд-лиза, финансирование которого начнется с нового финансового года в октябре. До этого США будут поставлять оружие на основе грантов, выделенных администрацией и конгрессом. На ближайшие два месяца речь идет о $5-6 млрд.

Второе. Американский ВПК, который до последнего времени был фактически на голодном финансовом пайке, получил возможность существенно расширить производство практически всей номенклатуры конвенциального оружия. Уже сейчас большинство оружейных предприятий работают в три смены 7 дней в неделю. Такого здесь уже очень давно не было.

Третье. Как теперь выясняется вооружение и его запасы у западных армий, особенно европейских, очень маленькие. Франция, Германия и другие страны выделяют Украине так мало, например Париж сумел поставить только 12 гаубиц CAESAR, потому что это более 10% имеющихся у французской армии. Аналогично с немецкими Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Польша поставила несколько десятков гаубиц Krab и то за счет собственной армии.

Теперь в Европе также разворачивается перевооружение практически всех армий. Это фактически новая гонка вооружений и шансы у России ее выиграть или достичь паритета, практически равны нулю. В Москве это вызывает приступ бешенства и оттуда широким потоком льются угрозы. Только никого этим не испугаешь.

Четвертое. В то время как наращиваются поставки современного западного оружия ВСУ, российская армия испытывает все больший дефицит современного вооружения. Для обстрелов украинских городов уже используются ракеты выпуска 1960-х гг. Их состояние настолько плохое, что многие либо не взлетают, либо сбиваются с курса. Выручает, что их пока много. То же самое с танками и другой бронетехникой. Украинские эксперты полагают, что к сентябрю эти проблемы в российской армии станут еще более острыми.

Отсюда настойчивое желание Москвы начать переговоры с Киевом. Нежелание украинской стороны идти на капитуляцию вызывает просто приступы злобы и ненависти. Вымещаются они обстрелами гражданской инфраструктуры и как результат гибелью мирных жителей.

Состояние российской армии отчетливо видно по поведению ее военных.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация, участились случаи перестрелок между российскими военными. «Банальной причиной их возникновения являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное».

В частности, вблизи оккупированного города Токмак между российскими военнослужащими возник конфликт, переросший в перестрелку, в результате которой погибло 4 и получили ранения около 10 оккупантов.

В городе Пологи среди бурятов и чеченцев, воюющих против Украины, вспыхнул конфликт. Они схватились за оружие и обстреляли друг друга. Есть погибшие и раненые как среди одних, так и среди других.

Как сообщили в оперативном командовании «Південь» (Юг) во время зачистки украинскими военными освобожденного от врага поселка Потемкино в Херсонской области, в вещах мертвых российских десантников были найдены ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан. «Это золотые и серебряные кольца, цепочки и серьги, юбилейные монеты и часы. Жители Потемкино рассказали, что оккупанты похищали их ценные вещи с нечеловеческой жестокостью, особенно отмечались буряты».

И с такой армией мародеров и убийц мирных жителей Кремль собирается победить Украину и поддерживающий ее Запад?