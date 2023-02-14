Президент Владимир Зеленский отреагировал на итоги заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-9»), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия).

«Сегодня — день очередного «Рамштайна», встречи группы военной поддержки Украины. 54 государства-партнера. Уже девятая встреча. Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных», — отметил он в своем видеообращении.

Зеленский добавил, что не все о «Рамштайн» можно сообщать публично, значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями: «Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными». (УНИАН)