Норвегия выделит 400 млн крон на инициативу Великобритании по закупке оружия для Украины.

Как передает ЮНИАН, об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

«Мы предложим выделить 400 миллионов норвежских крон на возглавляемый Великобританией механизм закупки вооружения и военной техники для Украины», — сказал Стёре.

По его мнению, первая фаза войны в Украине выявила серьезные недостатки в обороне России.

«Украинским силам понадобится больше оружия, чтобы противостоять атакам на востоке и юге. Им потребуются более тяжелые и совершенные системы вооружения. Норвегия вносит свой вклад», — сказал Стёре.

Дальнейшие прямые поставки более тяжелых вооружений в Украину рассматриваются на постоянной основе, отметил он. О них не будут сообщать заранее из соображений безопасности.

«Мы уже передали Украине 4 000 противотанковых ракет типа М72 и около 100 зенитных ракет типа «Мистраль». Кроме того, Норвегия передала одежду и снаряжение», — отметил премьер.

Также Стёре отметил, что Норвегия полностью поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО.