«Ориентир отношений между Москвой и Анкарой – это заявления Эрдогана и Путина, а не депутатов типа Толстого»

В 2021-м году на Ближнем Востоке будут иметь место столкновения ожесточеннее, чем в 2020-м, регион в тупике, таким мнением поделился с # российский эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, говоря об ожиданиях от 2021-го года в этом регионе.

По словам аналитика, Ближний Восток спустя 10 лет, с начала «арабской весны», продолжает оставаться центром эскалации конфликтов и напряженности в мире.

«Эти конфликты на сегодня урегулировать невозможно, и в том числе конфликты в Сирии, Ливии, Йемене. Сейчас в Ливии достигнуты какие-то соглашения, удалось остановить кровопролитие, то же самое касается и Сирии, где с марта 2020-го года активных боевых действий не наблюдается. В Йемене столкновения есть, но они не выходят за рамки. 2020-й год для этих стран прошел относительно спокойным, насколько это слово можно использовать в контексте этих регионов», — сказал он.

По его словам, в 2021-м году столкновения в этих странах вновь будут ожесточенными, однако нужно учитывать, что эти конфликты сейчас зашли в тупик.

«Очередная эскалация приведет к столкновениям между геополитическими акторами, такими, как Турция, Россия, США, Иран. Вероятнее всего, следует ожидать операции Турции в курдских регионах Сирии, так как эта страна пока полностью не достигла своих целей. Однако обострения в Идлибе, куда хочет войти Асад и Россия, я пока не ожидаю, потому что это приведет к прямому столкновению с Турцией», — считает аналитик.

По его словам, такая же тенденция наблюдается и в Ливии, где лишние телодвижения разных игроков могут привести к столкновению между странами, такими, как Турция и Египет, Турция и Франция, Турция и Россия: «Поэтому общая тенденция будет в сторону дипломатического урегулирования, нежели военного».

Семенов сказал, что среди рисков, которые могут привести к обострению – это экономическое положение региона.

«К примеру, в Сирии ожидается нехватка продовольствия, зерна и других продуктов, что может привести к демонстрациям внутри страны. При этом страна очень сильно коррумпирована, поэтому проблемы, которые стали катализатором «арабской весны», в Сирии не решены. Что говорит о том, что в этой стране «весна» 2010-го года по сей день продолжается», — подчеркнул он.

Комментируя отношения Турции с арабскими странами региона, эксперт сказал, что сейчас Анкара и Эр-Рияд ищут возможности для нормализации отношений. «Первые диалоги между королем и президентом уже произошли. То же самое касается и отношений с ОАЭ. Стороны будут искать точки соприкосновения и, возможно, будут идти на какие-то уступки друг другу. К примеру, сейчас Анкара пытается сыграть посредническую роль в спорах между странами Персидского залива и Катаром, а также и в йеменском конфликте», — подчеркнул он.

Однако сейчас, как отмечает аналитик, многие страны в ожидании прихода к власти Джо Байдена и его команды, которая будет формировать новую повестку в ближневосточной политике США.

«Пока же страны ведут определенную подготовку и отходят от тех нарративов, которые были сформулированы во время Трампа. А пока не стоит торопить события, надо прежде посмотреть, какую повестку США будут выдвигать, проблем же, как мы знаем, много», — сказал он.

Что касается российско-турецких отношений, то по мнению эксперта, они имеют положительную динамику. «Негативно оценивают отношения между странами отдельные эксперты и СМИ, но они говорят одно, а Путин говорит совсем иное. Я думаю, ориентир отношений между странами – это заявления Эрдогана и Путина, а не депутатов типа Толстого или же каких-то экспертов», — резюмировал аналитик.