Орхан Исрафилзаде: «К нам присоединяются люди, которых я не знаю — это и есть настоящее чудо»

Известный азербайджанский вайнер и квнщник Орхан Исрафилзаде в дни карантина и социальной изоляции проявил яркий пример благородства, доброты и бескорыстия. В течение всего дня он развозит продукты пенсионерам и нуждающимся семьям, которые покупает за собственные средства.

В интервью # Орхан рассказывает, как не растерять человечность в трудное для всех время:

— В это непростое для всего мира время вы демонстрируете лучшие качества человека, помогая нуждающимся. Кто поддерживает вас, или это была лишь ваша инициатива?

— Инициатива была моя, но я знал, что если начну, то присоединится много друзей! Так и стало! В данный момент мы уже помогли свыше 50 семьям с продуктами, лекарствами, оплатой коммунальных услуг, оплатой квартиры. Это очень и очень приятно видеть счастливые лица бабушек и дедушек, людей, которые реально нуждались в этом. Для более оперативной доставки мой друг безвозмездно предоставил свой автомобиль. У меня лучшие друзья, которых мне послал Всевышний! Чуть позже к нам начали присоединяться люди, которых я даже не знаю. Это и есть настоящее чудо…

— Многим творческим людям довольно сложно находиться в социальной изоляции. Какие советы вы можете дать коллегам и обычным людям?

— Увидеть во всем, что происходит в мире — наказание за плохое поведение (улыбается, авт.) Признаюсь, я и сам только в дни карантина осознал, что я загрязнял природу, хоть и старался не делать этого. Сейчас я понимаю, что это — большое наказание. Как в детстве нас ставили в угол, тут произошло то же самое, только природа наша щедрая и заточила нас в 4 угла. Я советую своим друзьям и знакомым остановиться и подумать, заняться саморазвитием, домашними делами, научиться готовить новые блюда, петь, потому что все это спасает от стресса. Но самое главное – уделять больше времени общению с домашними. Пришла пора задуматься над тем, кто мы, какова наша миссия, почему ведем тот или иной образ жизни? Для себя я понял — после того как нас не станет, на камне останутся цифры, а между этими цифрами будет тире. Я хочу, чтобы все мы задумались над этим тире. И попытались стать лучше и добрее. Это — возможно!

— В последнее время вы активно занимались влогингом, причем многие ваши проекты носили социальный характер. Готовите ли что-нибудь новое?

— Скоро будут новые ролики, и они также будут носить социальный характер, потому что только таким образом можно «достучаться» до других. Человек должен увидеть в этом ролике себя самого, и порой только это способно побудить его к переосмыслению.

Помимо этого, начал писать новую главу психологического романа «Мир в моем мире». Постараюсь закончить книгу до конца года. Уверен, многим она понравится. Также в ближайшем времени выйдет наш новый интернет — сериал под названием «Выбор». Так что, карантин идет на пользу. Но я очень хочу, чтобы беда отступила, чтобы от болезни перестали погибать люди. Терять кого-то — это очень больно, сложно и это всегда оставляет глубокий след в наших душах.

Советую всем сидеть дома, заботиться о своей семье. За свои 32 года я многое узнал от своей бабушки, по ее рассказам. Это возможность вновь вернуться в семью, уйти от суеты и привычной каждому фразы «нет времени». Всех благ и мир вашему дому!