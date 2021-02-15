Организована международная видеоконференция под названием «В свете Хары бюльбюль»

Состоялась международная видеоконференция под названием «В свете Хары бюльбюль», организованная «Международным клубом азербайджанских женщин» и Общественным объединением “Социальная помощь женщинам – ветеранам войны”.

Мероприятие было проведено под модераторством руководителя «Международного клуба азербайджанских женщин» Кямали Джейлиновой и члена клуба, председателя Общественного объединения «Солидарность азербайджанских женщин мира» Светланы Османлы. В видеоконференции приняли участие член Милли Меджлиса Сабина Хасаева, председатель Общественного объединения «Социальная помощь женщинам – ветеранам войны» Рада Аббас, представитель объединения в Турции Зульфийя Гасанова-Гюнеш, журналисты Эльнур Фарзалиев и Нигяр Угедей, генеральный секретарь Федерации обществ турецко-азербайджанской дружбы Мехмет Гияс Азеритюрк, руководитель «Евразийского фонда тюркских женщин» Фатма Акташ, заместитель директора Бакинского турецкого анатолийского лицея Мерал Бахар и около 50 наших соотечественников.

Участники мероприятия отметили, что цветок Хары бюльбюль, который встречается в Азербайджане — Шуше и на прилегающих к ней территориях, в направлении Джебраильского района, Самур-Девечинской, Кура-Аразской и Прикаспийской низменностях, на Абшероне, в южных районах Малого Кавказа, стал символом Победы во время 44-дневной Отечественной войны. Было подчеркнуто, что героическая азербайджанская армия освободила из плена и армянской оккупации не только Карабах, но и цветок Хары бюльбюль. При освобождении Шуши наши отважные солдаты прикололи этот цветок к земле у въезда в город, вернув его настоящим хозяевам.

В ходе мероприятия на таре и сазе прозвучали произведения, воспевающие Карабах.