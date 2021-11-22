Как может измениться баланс сил в Евразии, если общетюркский коридор приведет к возникновению нового евразийского политического блока? Этому анализу посвящена статья в японской газете Nikkei Asia, передает Sputnik.

Автор статьи в японской газете считает, что объединение тюркских государств будет достаточно успешным в давлении на Китай.

В статье сказано, что Турция намерена реализовать свой транскаспийский транспортный маршрут, который простирается от Китая до Европы, артерией, связывающей тюркский мир.

Появление такого тюркского коридора вызовет беспокойство у Пекина, считает профессор Майкл Танчум, старший научный сотрудник Австрийского института европейских исследований и исследований в области безопасности.

«Китай ранее чувствовал себя спокойно в связи с амбициями Анкары в Центральной Азии по причине отсутствия у Турции прямого выхода в Центральную Азию. С войной в Нагорном Карабахе в 2020 году данное ограничение исчезло», — считает профессор.

До сих пор тюркские государства, включая Турцию, старались не враждовать с Китаем. Несмотря на шум о тюркском единстве, ни заключительная декларация саммита, ни документ «Видение тюркского мира-2040» не затрагивали этническое уйгурское меньшинство Китая в провинции Синьцзян, где, как утверждается, нарушаются права человека, пишется в статье.

Но по мере углубления сотрудничества Анкары в области экономики и безопасности с тюркскими государствами, она может изменить свое нынешнее согласие с политикой Китая в Синьцзяне и оказать давление на Пекин.

Насколько вообще адекватно ставить вопрос таким образом, что Турция способна оказывать давление на Китай? Какие ресурсы для этого есть у Анкары? В конце концов, КНР сегодня – это одна из глобальных мировых держав. Способна ли и захочет ли Турция портить отношения с таким игроком из-за притеснений китайских уйгуров? К каким последствиям может привести такой разлад?

На эти вопросы # ответил политолог, профессор в Kahramanmaraş Sütçü Imam University (Турция) Тогрул Исмаил:

— Такой блок, как Организация тюркских государств (ОТГ), ничего необычного в себе не несет. Эта структура в целом существует уже 12 лет. Со временем она, конечно, будет развиваться, будут появляться новые члены, она укрепится. Но я бы сказал, что баланс сил так уж быстро и резко не изменится, поскольку здесь всё зависит от мощи, силы и возможностей этой организации. Все участники ОТГ говорят о том, что ее деятельность не направлена против третьих государств, так что пока рановато говорить о том, что в регионе серьезно изменится расстановка сил.

В целом можно сказать, что создание и усиление такой организации, ряд членов которой одновременно состоят и в Евразийском экономическом союзе, и в ОДКБ, дает возможность для сближения ОТГ и с Россией. То есть, балансирующим звеном, противостоящим в случае чего давлению Китая, будут выступать отношения стран Центральной Азии с РФ. Если Россия проявит интерес к сотрудничеству с ОТГ, то у ее членов появится дополнительная возможность для выстраивания нормальных политических отношений с Китаем.

Кроме того, появление ОТГ дает возможность создать единую сеть транспортного сообщения без границ, с более упрощенными пограничными и таможенными процедурами, что даст возможность усилить экономические связи между тюркскими государствами и Китаем, то есть сразу между несколькими регионами. И если смотреть дальше, это в интересах также Кореи с Японией. Это по сути создание нового экономического, политического и культурного пояса.

Наконец, хочу отметить, если тюркские государства реально осознают свой потенциал, хорошо используют его в своих интересах, то и в самом деле из них способен сформироваться очень мощный союз, который сможет противостоять любым центрам силы, и в том числе Китаю. Но еще раз повторю, что на данном этапе Организация тюркских государств не направлена против каких-либо третьих стран. Она на самом деле нацелена на развитие сотрудничества между самими тюркскими странами и их соседями.