Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный 28 мая на новый срок, хранит сбережения в национальной валюте — турецких лирах. К настоящему времени он накопил 1 884 878 лир, или $90,6 тыс. по курсу Центробанка страны на четверг.

Как сообщает АПА, об этом свидетельствует декларация о доходах турецкого лидера, опубликованная в правительственном вестнике Resmî Gazete вместе с решением ЦИК о его победе в президентской гонке.

Из нее следует, что чета Эрдоганов владеет домом в местечке Кысыклы в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула стоимостью 7,695 млн турецких лир ($382,9 тыс.) и земельным участком в 2 тыс. кв. м в деревне Думанкая в черноморской провинции Ризе, который оценен в 10 тыс. лир ($480).