Определяется государственная пошлина за деятельность аудиовизуальных средств массовой информации.

Это нашло отражение в поправках в закон «О государственной пошлине», предложенных на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, госпошлина за лицензии составит 2500 манатов для общенациональной наземной радиовещательной компании, 500 манатов для региональной наземной радиовещательной компании, 2500 манатов для спутниковой платформы вещания, 1500 манатов для неспутниковой платформы вещания, 500 манатов для провайдера услуг абонентского вещания, 1500 манатов для оператора простой платформы, 2500 манатов для оператора универсальной платформы и 2500 манатов для оператора мультиплекса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.