12 апреля состоялись ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает ТАСС, в первой паре сошлись немецкая «Бавария» и испанский клуб «Вильярреал».

Представитель Ла Лиги, обыгравший немецкую «Баварию» со счетом 1:0 в первом матче на домашней арене, в ответном матче сыграл вничью 1:1. Счет в игре открыли «хозяева». На 52-й минуте отличился Роберт Левандовски. Гости сравняли счет на 88-й минуте благодаря голу Самюэля Чуквуэзе. Таким образом, «испанцы» обеспечили себе путевку в полуфинал.

Во второй ответной встрече мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Начало матча сложилось для хозяев неудачно. Счет в игре открыли «англичане». На 15-й минуте отличился Мейсон Маунт. На 51-й минуте Антонио Рюдигер во второй раз поразил ворота «испанцев». Последний гол «Челси» забил Тимо Вернер на 75-й минуте. Но англичане не смогли сохранить счет, который обеспечивал им выход в полуфинал.

На 80-й минуте отличился Родриго. Поскольку первая игра также закончилась со счетом 1-3, командам пришлось побороться в добавленное время. На 6-й минуте добавленного времени отличился Карим Бензема. Благодаря этому голу «Реал» прошел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Так, в полуфинале «королевский клуб» встретится с победителем пары «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия), а «Вильярреал» встретится с победителем пары «Ливерпуль» (Англия). ) — «Бенфика» (Португалия).