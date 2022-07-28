Подошел к концу чемпионат «11 T uş», организованный при поддержке Red Bull и AFFA, сообщает #.

На мероприятии, вызвавшем большой интерес и проходившем на Бакинском Олимпийском Стадионе, были зарегистрированы 2000 человек и состоялось больше 500 игр. На состоявшем из нескольких этапов чемпионате, обладателем титула чемпиона и 2000 АЗН стал Кянан Мехтибаев.

Концепт игры 11 Tuş, которая была популярна в 2000-х годах, также сохранил свои изюминку и игра проходила по старым правилам. Только в этот раз за правилами следили судьи – те, кто когда-то назывались королями улиц в этой игре. В результате участники повеселились, вспомнили старые времена, а также получили возможность стать победителем турнира.

Одним из интересных событий мероприятия стало то, что члены национальной сборной по футболу встретили талантливого спортсмена по фристайлу. Популярный атлет по фристайлу Арнауд “Sean” Гарниер сыграл в любимую игру “11 Tuş” с Рауфом Алиевым, Вугаром Надыровым, Афраном Исмаиловам и Нугзаром Квиртия, встретился с фанатами в центре города и дал совет каждому из участником мероприятия.

Победитель мероприятия Канан Мехтибаев отметил, что рад победе и выразил благодарность всем за организацию чемпионата на высоком уровне, а также отметил, что в детстве они играли с энтузиазмом и сейчас приятно, что игра детства набирает новые обороты.

Другие участники мероприятия также отметили, что провели хорошо время со своими друзьями, встретили тех, с кем играли в эту игру во дворе и будут рады поприсутствовать на таком мероприятии ещё раз.