Подошел к концу чемпионат «11 T
На мероприятии, вызвавшем большой интерес и проходившем на Бакинском
Концепт игры 11 Tuş, которая была популярна в 2000-х годах, также сохранил свои изюминку и игра проходила по старым правилам. Только в этот раз за правилами следили судьи – те, кто когда-то назывались королями улиц в этой игре. В результате участники повеселились, вспомнили старые времена, а также получили возможность стать победителем турнира.
Одним из интересных событий мероприятия стало то, что члены национальной сборной по футболу встретили талантливого спортсмена по фристайлу.
Победитель мероприятия Канан Мехтибаев отметил, что рад победе и выразил благодарность всем за организацию чемпионата на высоком уровне, а также отметил, что в детстве они играли с энтузиазмом и сейчас приятно, что игра детства набирает новые обороты.
Другие участники мероприятия также отметили, что провели хорошо время со своими друзьями, встретили тех, с кем играли в эту игру во дворе и будут рады поприсутствовать на таком мероприятии ещё раз.