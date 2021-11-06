Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на госпитализацию экс-президента республики Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, в противном случае ее представители призовут к масштабному митингу 8 ноября в Тбилиси на площади Свободы. Об этом в субботу сообщил глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на митинге в поддержку Саакашвили у тюрьмы города Рустави.

«Мы даем властям 24 часа, чтобы они доставили его (Саакашвили — прим. ТАСС) в гражданский госпиталь. У Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — прим. ТАСС) есть 24 часа, чтобы принять здравое решение и перевезти Михаила Саакашвили туда, где его здоровье и жизнь будут [в безопасности]. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы [в Тбилиси] всей Грузией», — сказал Мелия.