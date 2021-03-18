Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до 20 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил лидер парламентской оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«Если учесть конституцию, то Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы выборы смогли состоятся 20 июня. Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной компании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля», — отметил он.

Как сообщил оппозиционный политик, для проведения внеочередных выборов необходимо отменить военное положение, которое действует с конца сентября 2020 года, после начала военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщили в пресс-службе правительства, «точную дату отставки Пашиняна для проведения внеочередных выборов объявят позже».

Ранее в четверг премьер-министр Армении после проведения политических консультаций с президентом и лидером трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.