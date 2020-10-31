Операция в Карабахе – на взгляд из-за границы

Уже больше месяца Азербайджан проводит операцию по освобождению своих территорий от оккупационных сил соседнего государства, и сегодня, среди прочего, интересно было бы выяснить, хотя бы приблизительно, какие чувства вызывает происходящее здесь у жителей разных стран в ближнем и дальнем зарубежье?

В этом деле # помогли известные иностранные политологи и журналисты, коротко ответившие на следующие вопросы — как у них воспринимают то, что происходит последний месяц вокруг Нагорного Карабаха, насколько велик общественный интерес к этой войне, каковы преобладающие мнения, кому больше сочувствует население, и почему? Отвечали они, конечно, исходя из того, что видят, слышат и ощущают сами.

Анджей Почобут, журналист, Беларусь:

— Ситуация в Нагорном Карабахе большого внимания в Беларуси не привлекает. И каких-то больших дискуссий вокруг этой темы нет. Единственно, Александр Лукашенко использовал этот конфликт для того, чтобы убедить белорусов, что если они будут бунтовать, это приведет к войне. Что причина всего, что происходит в Нагорном Карабахе – это тот бунт, в результате которого, по словам Лукашенко, пришел к власти Никол Пашинян.

А симпатии разные, кто-то симпатизирует Азербайджану, кто-то Армении, и у каждого свои причины. Большого внимания, повторюсь, этому конфликту не уделяется. Он рассматривается только в категориях того, что он очень долго продолжается, с 90-х, две страны сражаются между собой фактически, и не могут выяснить, кто сильнее и чья это территория.

Казбек Бейсебаев, политолог, Казахстан:

— Да, есть большой интерес. Преобладающее мнение – Азербайджан освобождает свои земли и поэтому ведет справедливую войну. Мы же слышим, что азербайджанцы возвращают свой топырак (земля по-казахски — ред.). Поэтому общественное мнение на стороне Азербайджана.

Надо сказать, что многие до этого не знали о семи оккупированных районах. Все отмечают высокий профессиональный уровень азербайджанской армии.

Сегодня в Алматы была встреча с послом Азербайджана в Казахстане, где казахстанские политологи как раз об этом говорили.

Александер Рар, политолог, ФРГ:

— В Германии, надо сказать, мало знают и мало интересуются войной вокруг Нагорного Карабаха. Потому что пресса очень мало об этом пишет. В регионе войны нет западных журналистов, и при этом есть гораздо больше проблем в западном обществе, которые действительно напрямую касаются жизней людей здесь. Это вторая волна пандемии, это убийства, совершенные во Франции исламистами.

Я думаю, в связи с Нагорным Карабахом где-то бытует мнение, что с одной стороны здесь во всем виновата Россия, как империя – ну, это примитивный взгляд. В Германии очень много недовольства Эрдоганом, поэтому есть те, кто пишут, что может быть это он там что-то спровоцировал. И пишут больше о нем, чем о самой войне.

Алексей Волосевич, журналист, Узбекистан:

— Тут кто-то полностью за Азербайджан — на том основании, что он, как и азербайджанцы, мусульманин, кто-то за Армению, а кто-то считает, что Карабах надо разделить. Но большинству, судя по всему, все это глубоко безразлично.

Саид Янышев, журналист, Узбекистан:

— Вкратце — никак. Это общее настроение, по моим наблюдениям. Да, есть эпизодическое, когда начался конфликт: «Ну вот, опять!» Моя мама сказала: «Вновь война? Ужас». Но это все интеллигентская единичность. А в целом, народ обеспокоен, как выживать здесь, в Узбекистане.

Вахтанг Маисая, политолог, Грузия:

— Интерес к событиям, которые сейчас происходят вокруг оккупированных территорий Азербайджана, очень заметен в Грузии. Мы каждый день слушаем военные сводки с обеих сторон, и очень переживаем. Особенно, когда гибнут люди. Здесь многие опасаются за то, как бы эта война не переместилась на территорию Грузии, потому что у нас немало граждан и армянской, и азербайджанской национальности. Тем более, что на территорию Грузии уже залетали три дрона, и был случай с перебоями в работе интернета в восточной части страны – это эхо войны в Нагорном Карабахе.

Грузинская общественность особенно переживает из-за гибели мирных жителей – женщин, стариков, детей. Потому что мы тоже испытывали ранее на себе все трагедии войны.

Те, кого я наблюдаю повседневно вокруг себя – это представители здешних академических, экспертных кругов, и политические деятели – болеют только за мир. Интеллектуальная интеллигенция не склоняется больше в одну или другую сторону. Льется кровь и гибнут люди, такого быть не должно. Война в Нагорном Карабахе – это и вопрос региональной стабильности.

Александр Непомнящий, публицист, Израиль:

— Нерусскоязычные израильтяне, мне кажется, вообще не очень интересуются; русскоязычные, в целом, больше скорее за Азербайджан — активно поддерживают многие бывшие бакинцы и «кубинцы».

Приехавших из Армении намного меньше, позиция за армян и против продажи оружия распространена, но, на мой взгляд, менее популярна.

Михаил Гончар, политолог, Украина:

— Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах, попытка Азербайджана восстановить территориальную целостность, борьба армян за сохранение своих земель – вот такой спектр восприятия происходящего на Украине.

Внимание к войне на Южном Кавказе, несомненно, есть, но она далеко не на первом плане в силу наличия многих вопросов и проблем внутреннего характера – выборы в местные органы власти, а также продолжающейся агрессии России против Украины, а теперь еще и конституционный кризис.

Интерес выражается в основном к военно-техническим аспектам, турецкому оперативному искусству и тактике, которые небезуспешно использует азербайджанская армия.

Преобладают мнения, что Азербайджан пытается восстановить территориальную целостность в соответствии с международным правом. Но в целом, наверное, превалирует сожаление о войне между двумя странами, в которой бенефициарами являются третьи страны, решающие свои геостратегические задачи.