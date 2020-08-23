Операция «Щит Евфрата»: 4 года безопасности

Прошло четыре года со дня начала антитеррористической операции «Щит Евфрата», осуществленной отрядами оппозиционной Сирийской национальной армии при поддержке ВС Турции.

Операция позволила обеспечить стабильность и безопасность в ряде районов севера Сирии. За последние годы процесс возвращения сирийских беженцев на Родину ускорился, жизнь на севере Сирии нормализовалась.

Решение о проведении операции было принято руководством Турции на основе статьи 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону. Прямую угрозу нацбезопасности Турции на тот момент представляли террористы ДЕАШ, орудовавшие в приграничных с Турцией районах Сирии.

В первый день операции, начавшейся 24 августа 2016 года, от террористов ДЕАШ был освобожден города Джераблюс, граничащий с населенным пунктом Каркамыш турецкой провинции Газиантеп. К 23 февраля 2017 от террористов был очищен стратегически важный город Эль-Баб.

За 217 дней операции от террористов была зачищена территория Сирии, площадью в 2055 кв км.

Турецкие военнослужащие и бойцы умеренной оппозиции за менее чем за 7 месяцев нейтрализовали свыше 3 тыс. террористов ДЕАШ,

Бинали Йылдырым, занимавший на тот момент пост премьер-министра Турции, 29 марта 2017 года объявил о завершении операции «Щит Евфрата». Через два дня об успешном завершении операции на севере Сирии объявил и Генштаб Турции.

В последующие годы бойцы оппозиции и турецкие военнослужащие приложили усилия для обеспечения безопасности в зачищенных районах Сирии.

При поддержке Турции были сформированы структуры местной полиции, восстановлена работа медицинских, образовательных учреждений. Сформировались условия для безопасного возвращения беженцев на родину.

Население районов Сирии, зачищенных от террористов, достигло двух млн человек.

Корреспонденты агентства «Анадолу» побывали в зоне операции «Щит Евфрата», ознакомились с условиями жизни местного населения.

При поддержке Министерства образования Турции в районе операции «Щит Евфрата» в 684 школах учебу продолжают 192 569 сирийских детей.

Уже в первые месяцы после завершения операции был сделан упор на восстановление системы здравоохранения, с тем, чтобы лечение больных и раненных проводилось на сирийской территории.

При поддержке региональных управлений здравоохранения турецких провинций Килис, Газиантеп, Хатай и Шанлыурфа в зонах проведения трех антитеррористических операций («Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира») на сегодня созданы местные Управления здравоохранения.

В настоящий момент в районе операции «Щит Евфрата» действуют пять госпиталей на 750 коек: по одному на 200 койко-мест в Чобанбейе, Аазазе и Эль-Бабе, а также в Маре и Джераблюсе – по 75 коечных мест. (Анадолу)