Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана обратился к азербайджанцам за рубежом

В связи с пандемией коронавируса большинство международных полетов в мире приостановлено, межгосударственные границы закрыты, страны перешли на особый карантин и режим чрезвычайной ситуации, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

В результате сотни тысяч пассажиров по всему миру вынуждены были остаться в различных странах, говорится в сообщении.

В практике большинства стран мира, в том числе, западноевропейских государств, возвращение на родину граждан, которые не были отправлены командировку государством, несмотря на предупреждение, отправились по личным соображениям в поездку, приняли решение об учебе в другой стране, считается индивидуальной ответственностью, и осуществляется за личный счет. Азербайджан, выступая из принципов заботы о своих гражданах, за счет государства вернул специальными чартерными рейсами AZAL и другими транспортными средствами около 10 тысяч граждан Азербайджана, находившихся в Иране, Италии, Турции, Венгрии, Беларуси, России и других странах. Граждане, доставленные в страну, проходят для предотвращения угрозы распространения вируса COVİD-19 медицинское обследование и за государственный счет пребывают в режиме особого карантина 14-21 день.