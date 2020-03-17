Оперативный штаб ограничивает въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район

В связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, с этой целью с 00:00 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства специального назначения, в том числе автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

Для транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.

Оперативный штаб призывает владельцев транспортных средств и пассажирских автомобилей, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, где они зарегистрированы.

Из всех городов и районов страны, исключая Сумгайыт и Абшеронский район, приостанавливаются ж/д пассажироперевозки в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Приостанавливаются все авиарейсы из аэропортов страны в Баку.

С целью сохранения торговых связей, обеспечения потребности в продуктах и других товарах ежедневного потребления грузоперевозки всеми транспортными средствами не ограничиваются.

В отношении лиц, нарушивших установленный порядок въезда и выезда, будут приняты соответствующие правовые меры.