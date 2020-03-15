Оперативный штаб обратился к гражданам страны

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики совершил очередное обращение к гражданам.

Как передает Report, в обращении говорится о необходимости сохранять бдительность и соблюдать решения штаба:

«Учитывая объявление глобальной пандемии коронавируса и тенденцию к широкому распространению вируса, мы еще раз призываем граждан быть внимательными, соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, полностью выполнять решения и установленные правила оперативного штаба при Кабмине, принятые с целью надежной охраны здоровья населения и обеспечения безопасности».

| 2020-03-15T17:07:39+00:00 15 марта 2020, 17:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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