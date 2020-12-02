Оперативная реакция ученых UNEC на обращение Президента: подсчитано количество уничтоженной военной техники Армении

Ученые Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) подсчитали количество уничтоженной военной техники армянской армии и взятых трофеев в Отечественной войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю освобождения Лачына объявил наименования и количество уничтоженной военной техники армянской армии и трофеев. Президент страны в своем выступлении обратился к специалистам по поводу подсчета этой суммы.

Ученые Научно-исследовательского института экономических изысканий UNEC, оперативно отреагировав на обращение Президента, посчитали сумму перечисленной военной техники. По результатам полученным учеными, стоимость уничтоженной военной техники и трофеев армянской армии в Отечественной войне составило 4 миллиарда 8 миллионов долларов США.