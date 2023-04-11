Управление мореплавания и портов Тайваня призвало экипажи своих судов отказывать береговой охране КНР в попытках подняться на борт для досмотра и связываться с тайваньской береговой охраной для защиты от таких действий, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Это стало ответным действием. Дело в том, что Управление безопасности на море прибрежной китайской провинции Фуцзянь опубликовало уведомление о том, что береговая охрана КНР будет проводить патрулирование акватории в центральной и северной частях Тайваньского пролива.

Это уведомление было опубликовано за несколько часов до встречи в Калифорнии спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая находится транзитом в Соединенных Штатах. По итогам встречи Маккарти, в частности, заявил о необходимости продолжения продаж вооружений Тайваню. Как сообщило агентство Associated Press, это была первая встреча на территории США спикера нижней палаты Конгресса с главой администрации Тайваня с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.

Следом пошло нагнетание напряженности. «Тайвань является частью Китая, и тайваньская администрация не в силах изменить данный факт. Она лишь может подтолкнуть остров к войне». Об этом говорится в заявлении Канцелярии по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая, опубликованном в четверг.

В документе указано, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь и администрация Демократической прогрессивной партии Тайваня «упрямо придерживаются ошибочной позиции, нацеленной на «независимость острова», ради корыстных интересов партии выступают пешками антикитайских сил США, направленных на сдерживание КНР».

«Это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, а может только подтолкнуть Тайвань к опасности страшной и ужасной войны, нанесет серьезный вред тайваньским соотечественникам», — говорится в нем.

В заявлении также подчеркивается, что в мире есть только один Китай, а принцип «одного Китая» является общепризнанной нормой международного права и всеобщим консенсусом международного сообщества.

«Решение тайваньского вопроса — это дело китайского народа, внутреннее дело КНР, оно не потерпит любого вмешательства извне», — говорится в заявлении ЦК.

Затем армия Китая заявила о готовности к войне в Тайваньском проливе.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) полна решимости защищать государственный суверенитет и будет поддерживать высокую степень боевой готовности, говорится в заявлении Министерства обороны КНР.

«Призываем американскую сторону неуклонно придерживаться своих политических обязательств перед Китаем по вопросу Тайваня, прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, приостановить любые официальные контакты с Тайванем и повышение уровня содержания отношений между США и Тайванем, перестать размывать и выхолащивать принцип «одного Китая», — сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что НОАК «будет стойко выполнять свою миссию, в любое время поддерживать высокую степень боевой готовности, решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность, непоколебимо поддерживая мир и стабильность в Тайваньском проливе».

Американские власти должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией, говорится в заявлении Министерства обороны КНР: «Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами».

Насколько же опасно это возникшее напряжение? И действительно ли оно способно привести к прямому нападению Китая на остров Тайвань? Насколько высоки риски в создавшейся ситуации?

О том, какой им видится эта ситуация, рассказали # известные иностранные эксперты по данному региону.

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта заявил, что возникшее напряжение не так опасно, потому что Китай не готов к военному способу установления контроля над островом.

«Конечно же, определенная степень эскалации может быть, но она оценивается как невысокая. Кроме того, в последнее время Китай принимает очень мощные делегации из Европейского Союза, из Франции. Поэтому демонстрировать свою агрессивность по отношению к Тайваню у Пекина сейчас нет ни малейшего желания», — полагает эксперт.

То есть, можно предполагать, что до того момента пока Китай не создаст полноценный компонент для установления военного контроля над островом, никаких серьезных агрессивных шагов предприниматься не будет, отметил он.

«В прошлом году, после визита в августе Нэнси Пелоси, Китай объявил учения вокруг Тайваня, фактически осуществил его блокаду, и провел запуски баллистических ракет над островом, которые затем упали в исключительной экономической зоне Японии. Однако в этот раз мы вряд ли увидим похожую реакцию Пекина. Потому что визит Цай Инвэнь в США не такой чувствительный для Китая, как например визит Нэнси Пелоси в Тайвань», — заключает Пойта.

Казахский политический обозреватель Газиз Абишев отметил, что на его взгляд, это продолжение «традиционных ритуальных танцев».

«Пекин занимает тут осторожную выжидательную позицию. Предполагая два варианта. Если США и Тайвань спровоцируют объявлением полной независимости или чем-то подобным, то была не была — у Китая есть готовый план вторжения и вступления в долгосрочную конфронтацию с Западом. Однако, базовый вариант — продолжать выжидать удобного исторического момента, чтобы при ослаблении США или потере ими интереса к Тайваню, или роста прокитайской партии на Тайване — одним ударом вернуть себе остров.

Так что вся эта риторика пока больше похожа на обычный дипломатический танец», — считает эксперт.

В свою очередь кыргызский политолог, эксперт по региональной безопасности Марс Сариев заявил, что, по его мнению, напряжение между Китаем и Тайванем не приведет к прямым военным действиям Китая против Тайваня.

«Это исключено. США понимают, что Китай не предпримет военных действий и целенаправленно провоцирует напряжённость. Судьба Тайваня решается на российско-украинском фронте. Поражение Украины неизбежно приведёт к мирному воссоединению Китая. В новых условиях, когда фактически сложилась ось Россия — Китай — Иран, поражение Украины неизбежно. Вполне вероятен сценарий решения украинского вопроса по корейскому варианту, что устроило бы Россию. Однако, я думаю, что Китай заинтересован в полной оккупации Россией Украины до границы с Польшей», — заключил эксперт.