Опасна ли вакцина для человека, который переболел коронавирусом и не знал об этом? – объясняет главврач

В Азербайджане на днях началась вакцинация против коронавируса. О том, как она проходит и чего от нее ждать, # рассказала главврач городской поликлиники №8 Тамилла Керимова.

– Хотелось бы начать с того, что поликлиники полностью готовы к проведению вакцинации, и процесс уже начался. Медиков вакцинируют в первую очередь, ведь они работают с пациентами, среди которых могут быть больные коронавирусом. Вакцинирование проходит в два этапа, вторая вакцина делается через 21 день после первой. В нашей поликлинике за два дня с начала вакцинации 51 медработник прошел вакцинацию. Первой вакцину сделали мне, все прошло без эксцессов. Ни у кого из наших медработников не было, к счастью, никаких побочных эффектов, никакой временной потери трудоспособности, все после вакцинации продолжили трудиться в обычном режиме.

К вакцинированию населения мы перейдем только с 1 февраля. Тогда будут вакцинировать граждан, которым 65 и более лет. Но уже сейчас многие интересуются, почему их еще не вакцинируют. Пожилые люди будут вакцинироваться после медперсонала, так как они входят в группу риска, у них понижен иммунитет, и они быстрее подвержены заражению. У молодежи иммунитет лучше, так что их будут вакцинировать позднее.

–Какие процедуры проводят до вакцинации?

–Перед тем как вакцинировать человека, у него измеряют давление, смотрят на его общее состояние, собирается анамнез. Нам легко работать с населением, так как участковые врачи знают состояние своих пациентов, весь перечень имеющихся у них заболеваний. После вакцинации пациентам дается рекомендация при малейшем ухудшении состояния сразу же обращаться в поликлинику.

–Кому нельзя делать вакцину?

–Нельзя делать вакцину беременным, кормящим женщинам, людям с выраженным эпифактором. Остальным вакцину делать можно. Просто сейчас вокруг вакцинации настоящий ажиотаж, непонятная информация в интернете, кто-то занимается информационным саботажем вакцинации. Вакцинация добровольная, никого не заставляют ее делать, но люди, которые заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих, сделают вакцину.

Разве это первая вакцинация в истории страны? Так, благодаря всеобщей вакцинации, в свое время корь в республике была фактически полностью искоренена.

–Есть мнение, что влияние вакцин от коронавируса недостаточно изучено, так как они были созданы совсем недавно. Именно с этим связаны опасения некоторых граждан.

–Если бы вакцины не были полностью изучены, они не были бы допущены к производству и распространению. Вакцина, которую закупила наша страна, совершенно безопасна и ее хватит на всех. В Турции уже большое количество населения было вакцинировано китайской вакциной и нет никаких данных о серьезных побочных эффектах и уж тем более о смертельных исходах. Бояться вакцинации нет оснований.

–Тех, кто переболели COVID-19, вакцинировать не будут, ну а как быть с теми, кто не знают о том, что у них был коноравирус, ведь многие переносят его в легкой форме?

–Да, тем, кто переболели, вакцинацию делать нет оснований, точнее ее нужно будет сделать месяцев через шесть. Если человек считает, что он мог переболеть коронавирусом, то должен пройти обследование на антитела. Если они у него есть, то ему не нужно вакцинироваться, у него уже выработался иммунитет. Но если он, не зная о том, что болел коронавирусом, пройдет вакцинацию, никакого ущерба вакцина его здоровью не нанесет. То же самое касается носителей коронавируса.

–Когда будет выработан коллективный иммунитет?

–Надо положить конец пандемии, а для этого нужно, чтобы иммунитет выработался где-то у 90% населения. О сроках выработки коллективного иммунитета сейчас говорить сложно, многое зависит от населения. К сожалению, многие относятся к угрозе заражения себя и окружающих несерьезно — не носят медицинские маски, не соблюдают социальную дистанцию. Многие больные коронавирусом вместо того, чтобы находиться в изоляции две недели, выходят из дома. Если так будет продолжаться, борьба с вирусом затянется. Надо повышать уровень сознательности населения, в частности благодаря СМИ.