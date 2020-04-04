ООН приветствует меры правительства Азербайджана по борьбе с COVID-19

Правление ООН в Азербайджане приветствует усилия правительства Азербайджана по предотвращению распространения COVID-19 и поддерживает его призыв и шаги по внедрению специального карантинного режима.

Об этом говорится в заявлении, распространенном представительством ООН в Азербайджане.

Вместе с тем особо отмечается, что правительство Азербайджана внесло значимый вклад в проводимые ВОЗ мероприятия глобального характера, оказав поддержку в размере 5 млн долларов США.

ООН ведет переговоры с правительством для более долгосрочного оценивания социально-экономического влияния пандемии, и приветствует выделение 2,5 млрд манатов финансовых средств для уменьшения социально-экономического влияния COVID-19 на население.

Каждый сотрудник представительства ООН в Азербайджане, большинство из которых граждане Азербайджана, понимает, что на данном этапе от него требуется большое самопожертвование. Будет сделано все возможное, чтобы Азербайджан достойно прошел данное испытание.

| 2020-04-04T11:21:11+00:00 4 апреля 2020, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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