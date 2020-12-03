ООН поддержала право Палестины на территории на Западном берегу реки Иордан

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду четыре ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. Голосование прошло вскоре после первого в истории визита госсекретаря США Майкла Помпео в еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан, который осудили многие страны, включая Россию.

В документах ГА ООН призывает все страны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе. Все резолюции были приняты подавляющим большинством голосов, среди проголосовавших против традиционно оказались США, Израиль, Канада и Австралия.

В резолюции, озаглавленной «Мирное урегулирование вопроса о Палестине», Генассамблея требует «полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.

Резолюция касается и одной из ключевых проблем урегулирования — статуса Иерусалима. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей. В связи с этим Генассамблея призывает «все государства во исполнение их обязательств согласно резолюциям Совета Безопасности ООН не признавать никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в том, что касается Иерусалима».

Еще три принятых во вторник документа касаются внутренних процедур и инициатив организации, направленных на поддержку ближневосточного урегулирования и обеспечение неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение.(ТАСС)