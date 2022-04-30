В Организации Объединенных Наций обещают не сдаваться в попытках помочь Украине.

Как сообщает «Европейская правда», об этом на своей странице в Twitter написал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Меня тронула стойкость и храбрость народа Украины. Мое послание им простое: мы не сдадимся. ООН удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь и уменьшить человеческие страдания. В этой войне, как и во всех войнах, мирное население всегда платит самую высокую цену»,- пишет он.

Напомним, 28 апреля генеральный секретарь ООН посетил Украину, где признал, что Совбез ООН не справился с нападением РФ на Украину.

Также генсек ООН шокировал то, что пока он находился в Киеве для переговоров с президентом Зеленским, Россия нанесла ракетный удар по украинской столице (eurointegration.com.ua/rus).