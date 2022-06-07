Комиссары независимой международной комиссии ООН приедут в Украину 7 июня для начала расследования военных преступлений. Об этом говорится на сайте Совета ООН по правам человека.

Миссия продлится до 16 июня. Комиссары Эрик Мосе, Ясминка Джумхур и Пабло де Грейф планируют посетить Киев, Харьков, Сумы, Львов и другие города Украины. Они хотят поговорить с жертвами и свидетелями, а также беженцами, которые остались в стране, но были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, у них запланированы встречи с представителями правительства Украины, гражданского общества и агентств ООН. В завершение миссии 15 июня состоится пресс-конференция.

Доклады по итогам своей деятельности комиссары предоставят Генассамблее в октябре 2022 года, а Совету по правам человека ООН — в марте 2023 года. (moscowtimes.ru)