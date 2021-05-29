Раньше многие женщины старались во что бы то ни стало сохранить семью, даже если семейная жизнь по тем или иным причинам была для них адом. Дело было в экономической зависимости и боязни, что родные и близкие отвернутся от них в случае развода, а на личной жизни можно будет поставить крест. Кто-то так думает и сейчас, но в наши дни все больше женщин финансово независимы, юридически подкованы и не зависят от мнения общества, которое, впрочем, стало более толерантным. Разведенные женщины успешно строят новые отношения, выходят вновь замуж или наслаждаются обретенной свободой.

Но далеко не все бывшие мужья могут принять тот факт, что у их экс-жен началась новая жизнь, где им или нет места вообще или есть, но исключительно для коммуникации по вопросам, касающимся общих детей. Некоторые мужчины, и таких, к сожалению, немало, считают, что бывшая жена не имеет права жить, так как ей хочется. Они пытаются контролировать жизнь экс-супруг, устраивают скандалы и сцены ревности. Это становится причиной конфликтов, которые порой заканчиваются трагически. Иногда причины конфликтов между бывшими супругами лежат в бытовой плоскости, мало кому удается развестись, оставшись в нормальных отношениях.

Иногда и женщины преследуют своих бывших мужей, но это происходит нечасто и не имеет, как правило, печальных последствий. А вот сообщения о нападениях и убийствах женщин экс-мужьями в нашей стране – не редкость. Только за последнее время зафиксировано два таких случая. В Кяпязском районе Гянджи Гафар Аманов (1984 г.р.) убил жительницу города Гюнай Аманову (1990 г.р.), ударив ножом, возле ее дома. По предварительной информации, преступник и жертва были женаты. Прожив некоторое время в Баку, пара официально развелась два месяца назад.

Жительнице Шамкирского района Шалале Тагиевой (1987 г.р.) повезло больше. Она выжила после нападения бывшего мужа Гюрзалы Алыева (1977 г.р.), нанесшего ей и ее сестре на почве конфликта ножевые ранения. Обе женщины были доставлены в больницу, а нападавший задержан. По данному факту ведется расследование.

Даже если мужчина развелся с женой, он нередко считает, что она его собственность. Тех, кто так думает, становится меньше, но менталитет меняется медленно. Некоторые живут по старинке. Такие мужчины ревностно следят за экс-женами, в том числе в социальных сетях, интересуются, куда те ходят, с кем общаются и т.д. Даже фотография или видео ролик, выложенные в соцсети могут стать причиной выяснения отношений. Они считают, что неподобающее с их точки зрения поведение бывшей жены бросает тень на их честь и такое ни в коем случае нельзя допускать. Попытка женщины встречаться с другим мужчиной, вновь выйти замуж воспринимается в штыки, особенно, если есть общие дети, говорит в беседе с # глава неправительственной организации помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

Иногда причина конфликта совсем не в «вопросах чести», а в том, что женщина требует алименты, деньги на содержание детей, что не входит в планы бывшего мужа. Бывает и так, что бывшая жена не дает ему видеть детей, манипулирует ими и это становится причиной того, что мужчина доходит до точки кипения. Еще одна причина– плохие отношения между мужчиной и родственниками его бывшей жены.

Важно, как подчеркивает Зейналова, разбираться в причинах. Чаще всего бывший муж обвиняет экс-супругу в распутстве, говоря, что убив ее, он очистил свое имя и имя своих детей. А о том, что он оставил своих детей без матери, да и без отца, ведь ему сидеть за убийство, такие люди не задумываются. Но реальную причину, которая может быть вообще другой, устанавливает следствие. Порой преступление совершается в состоянии аффекта, а в некоторых случаях оно тщательно спланировано и продумано.

«Когда мы проводили мониторинг, то выяснили, что бывшие мужья убивают женщин не реже, чем мужья. Они не могут их отпустить. Такие случаи происходят и в регионах, и в столице. Надо изучать это явление, где чаще случаются такие преступления, ведь такая информация поможет в борьбе с ними»,– говорит она.

Убийцам не стоит рассчитывать на снисхождение, правосудие к ним оправданно сурово. Сейчас такая причина, как убийство во имя чести не может быть смягчающим обстоятельством.

«Пугает то, что убийства женщин бывшими и фактическими мужьями– частое явление. В случае, когда мужчина наносит женщине какие-то травмы, его привлекают к ответственности. Но если нет никакого физического ущерба, однако женщина не чувствует себя в безопасности, сложно что-то сделать. Нужно больше распространять информацию о горячих линиях и центрах семьи, куда они могли бы обратиться за помощью, и самих таких центров должно быть больше. Нужно подумать и о разработке системы тревожных знаков, чтобы женщина с их помощью могла показать другим людям, что она в беде. Считаю, что полиция при таких обращениях должна направлять к психологу и тот уже даст заключение о психическом состоянии мужчины. Возможно, достаточно будет беседы со специалистом, чтобы человек понял, что поступает неправильно. А может, психолог придет к выводу, что он действительно опасен»,– сказала Зейналова.

По ее мнению, такая мера, как направление к психологу для оценки ситуации может быть эффективнее охранных ордеров. Но для этого нужно сначала подготовить достаточное количество квалифицированных психологов.