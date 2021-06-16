Как будто и не было осенней войны и разгрома Армении. Именно так можно охарактеризовать тональность, в которой выдержано вчерашнее «Заявление МИД Армении в связи с посещением президентами Турции и Азербайджана оккупированных территорий Арцаха». Приводим ряд отрывков из текста:

«Строго осуждаем совместное посещение президентами Турции и Азербайджана 15-го июня находящегося сегодня под азербайджанской оккупацией армянского культурного и исторического центра Арцаха — города Шуши как провокацию против регионального мира и безопасности.

Нейтрализация турецко-азербайджанской угрозы геноцида армян требует в императивном порядке восстановления прав армян Арцаха, в том числе деоккупацию захваченных территорий Республики Арцах и обеспечение безопасного возвращения населения, перемещенного с этих территорий.

Данные провокационные действия четко раскрывают ложный и дезориентирующий характер заявлений официальной Анкары и Баку о нормализации отношений с Арменией и армянским народом.

Еще раз подчеркиваем, что устранение последствий последней турецко — азербайджанской агрессии против Арцаха должно быть осуществлено в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

Интересно, это заявление сделано с ведома Никола Пашиняна? Если да, то как и о чем он собирается говорить с Баку в будущем? А делать это ему или следующему премьер-министру Армении придется, ведь есть Трехстороннее заявление о прекращении огня, пункты которого еще ждут своего выполнения.

А если Никола не поставили в известность, то что это за власть? В Армении сейчас нет министра иностранных дел, заместители его тоже уволились, кто же составлял это заявление? Чью позицию оно выражает?

На эти вопросы # отвечают известные эксперты.

Ровшан Ибрагимов, политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея):

— Ситуация в Армении сейчас такова, что до парламентских выборов и объявления его результатов будет суматоха и полная анархия. При этом сами результаты выборов не являются гарантией того, что после этого будет восстановлено государственное управление в стране и какой-то маломальский порядок.

Известно, что в МИД Армении в данный момент нет руководящего состава. Подали в отставку все, кто только могли. Сам министр и его заместители, которых было четверо. Поэтому сейчас происходят чисто реактивные действия, агония данного института.

Министерство должно реагировать, но как, какими текстами, какими словами – никто там глубоко не задумывается. Просто-напросто некому, и никто не несет за это ответственность. Видимо, всё это делается на механике, автоматически.

Возможно, Пашинян дал указание МИД отреагировать на эту ситуацию, и те опубликовали то, что у них получилось. Не верю даже, что Пашинян видел его черновой вариант.

Происходящее можно охарактеризовать так – они хотят кусаться, а зубов нет. Поэтому попытались написать очень язвительный текст, что выглядит, конечно, смешно.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— В Армении сейчас нет единоначалия, нет сильной власти, поэтому мы и видим, как действуют отдельные представители правящей команды. Какой-то координации действий не существует. В таком хаосе, мутной воде и родилось вот это заявление МИД РА, которое отражает в целом сумятицу, царящую в армянском политическом руководстве.

Это не заявление даже, а какая-то попытка огрызнуться на визит Эрдогана в Азербайджан, и на принятую Шушинскую декларацию. Больше ничего.

Думаю, что это заявление не заметят не только лидеры Азербайджана и Турции, его не заметит и международное сообщество. Скорее всего, это заявление было сделано ради того, чтобы потом показать своему народу, что нынешнее руководство Армении как-то реагирует на приезд Эрдогана в Карабах. Ну, это филькина грамота чисто для внутреннего пользования, которая очень скоро забудется.

Понятно, что армянское руководство сегодня ставит целью сохранение власти, и визит Эрдогана на этом фоне несколько снижает шансы Пашиняна победить. Но так или иначе, чтобы как-то нейтрализовать этот негативный эффект на внутриполитическом поле, было сделано это заявление.

Какой-то более содержательной части в нем искать не стоит, глубоко анализировать тоже нет необходимости.