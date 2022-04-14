Власти Украины отказались принимать с официальным визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намеревался посетить Киев в среду, 13 апреля, вместе с правительственной делегацией, состоящей из лидеров других стран ЕС, однако украинская сторона отказала главе ФРГ в приеме. При этом, как отмечает издание, украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность провести встречу с другими представителями стран ЕС.

Впоследствии данную информацию подтвердил сам Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе пресс-конференции по итогам визита в Варшаву.

«Мой польский коллега недавно предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Литвы и Латвии поехали в Киев, чтобы подать сигнал совместной европейской солидарности с Украиной», — подчеркнул федеральный президент. «Я был готов. Но, видимо, — и я должен принять к сведению — в Киеве этого не захотели», — констатировал Штайнмайер.

По информации Bild, причиной отказа послужило недовольство Киева прежней ролью Штайнмайера в выстраивании отношений с Россией. Как отметил собеседник издания, одной из причин послужила прежняя поддержка Штайнмайером проекта газопровода «Северный поток — 2». «Сейчас ему не рады в Киеве», — цитирует газета слова украинского политика.

Отмечается, что в Киеве не забыли и про «формулу Штайнмайера», некогда предложенную политиком, занимавшим на тот момент пост главы МИД ФРГ, для постепенной реализации положений Второго минского соглашения.

Напомним, что в начале апреля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании тесных связей с Россией. «Для Штайнмайера отношения с Россией были и являются в настоящее время чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни случилось», — заявил посол в беседе с немецким изданием Tagesspiegel.

Дипломат также утверждал, что Франк-Вальтер Штайнмайер располагает «паутиной связей» с Москвой. Мельник добавил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении Штайнмайера к России.

Итак, шаг публичный, а значит, весьма показательный – ведь речь идет о президенте одного из ключевых государств ЕС. Зеленский показывает, чего стоят отношения с агрессором. Интересно, как в Украине восприняли его отказ встречаться с главой ФРГ?

На этот вопрос # ответил известный украинский эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар (Киев):

— Штайнмайер никогда не был в Украине в числе популярных зарубежных политиков. Никогда. Многолетний соратник Шредера всегда имел имидж путинферштеера. Таким он и был на самом деле. Практически №3 после самого Шредера (№1) и Меркель (№2). Такие деятели не могут вызывать каких-либо симпатий в украинском обществе. С его именем ассоциируется вся никчемность немецкой внешней политики и дипломатии, которая под его руководством дрейфовала от «озабоченности» войной в Украине до «глубокой озабоченности».

Он не просто поддерживал путинские проекты “Северный поток” и “Северный поток-2”, он их активно продвигал и не менее активно противодействовал интеграции Украины в НАТО. Я уже не говорю о “формуле Штайнмайера” по урегулированию на Донбассе, которая хотя и не совсем заслуженно носила его имя – реально ее можно было бы называть формулой Лаврова – Штайнмайера, но тем не менее он не возражал, чтобы она связывалась с ним. Он один из тех европейских политиков, кто отделил вопрос Крыма от вопроса Донбасса. МИД Германии под его руководством никогда не называл вещи своими именами. Агрессию России против Украины там называют “украинским кризисом”. Его ведомство попустительствовало разгулу российской пропаганды и спецслужб в Германии, предпочитая не высылать вообще или высылать небольшое количество дипломатов из посольства РФ, занимающихся шпионажем, подрывной деятельностью и организацией убийств (дело Хангошвили). Он был в числе тех, кто был против поставок оружия Украине, в то время как германские технологии двойного назначения продолжали попадать в Россию, несмотря на санкции. МИД Германии под его руководством сквозь пальцы смотрел на нарушение немецкими компаниями санкционного режима в торговле с РФ.

Поэтому в Киеве ничто не забыто из того, что связано с именем Штайнмайера. Президент Зеленский имеет моральное право селективного подхода к встречам с теми или иными лидерами в зависимости от того, какую позицию они занимают в вопросе агрессии России против Украины. И пусть это даже вдруг прозревший и раскаявшийся президент самой большой страны ЕС. Агрессия России – это не тот случай, когда надо занимать некую равноудаленную позицию между сторонами конфликта. Истина не находится посредине между Светом и Тьмой. Она на стороне Света. Увы, Штайнмайер не был и вряд ли станет для Украины олицетворением светлых сил, способных стать в один ряд с теми, кто пытается остановить путинское зло. Штайнмайер – не британский премьер Джонсон, не польский президент Дуда, не литовский Науседа, не главы правительств Чехии, Словакии, Словении, которые безоговорочно были и есть на стороне Украины.