Китай как минимум в течение последнего десятилетия имел доступ к секретным системам Великобритании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных сотрудников служб безопасности и других правительственных чиновников.

«Китайские государственные служащие на протяжении более десяти лет систематически и успешно взламывали секретные компьютерные системы правительства Великобритании», — говорится в материале.

Отмечается, что Пекину была доступна информации низкого и среднего уровня секретности на серверах правительства Великобритании, включая информацию с пометкой «официально конфиденциальная» и «секретная», а также к некоторым материалам в защищенных правительственных IT-сетях.

В частности, это были документы по разработке государственной политики, частные переписки и дипломатические телеграммы. При этом совершенно секретная информация не была скомпрометирована.