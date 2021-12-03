Власти Нью-Йорка полагают, что штамм «омикрон» COVID-19 уже распространяется в городе. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщается на официальном сайте мэрии Нью-Йорка.

«Учитывая, что зараженный омикрон-штаммом, выявленный в Миннесоте, посещал конференцию в Нью-Йорке, мы должны исходить из того, что этот штамм уже распространяется в нашем городе», — говорится в заявлении мэрии.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города пройти вакцинацию, носить маски в общественных местах, чтобы победить инфекцию «раз и навсегда».

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказало первом зараженном штаммом «омикрон» в Калифорнии — им является прибывший из Южно-Африканской Республики полностью вакцинированный человек.

По словам главного американского инфекциониста, на данный момент, зараженный штамом «омикрон» испытывает «умеренные симптомы» COVID-19, однако его самочувствие постепенно улучшается.

Он уточнил, что зараженный на данный момент находится на самоизоляции, а результаты теста на коронавирус тех, кто с ним контактировал, оказались отрицательными.