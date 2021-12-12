«Омикрон»-штамм коронавируса на данный момент выявлен в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта». Об этом свидетельствует техническая информация Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована на сайте ВОЗ 10 декабря.

«По состоянию на 9 декабря текущего года, случаи заражения людей данным штаммом вируса были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ», — сказано в документе.

При этом в организации отметили, что сейчас пока непонятно, с чем связано столь стремительное распространение «Омикрона» в мире.

«Учитывая имеющиеся на сегодняшний день сведения, можно предположить, что этот субвариант будет превосходить вариант «Дельта» там, где вирус распространяется внутри сообществ», — указали в ВОЗ. (gazeta.ru)