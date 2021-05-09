«Омбудсмену Татояну необходимо вновь перелистать страницы Женевской конвенции»

«Азербайджан не может называть террористами удерживаемых у себя граждан Армении – мирных жителей и военнопленных, поскольку военный конфликт в Карабахе еще не завершен». Об этом на заседании Национального собрания Армении в ходе обсуждения годового отчета о проделанной офисом омбудсмена за 2020 год работе заявил 6 мая уполномоченный по правам человека республики Арман Татоян.

Он подчеркнул, что азербайджанские власти незаконно скрывают реальное число пленных. По словам главного правозащитника, власти Азербайджана сначала пользовались тем, что в 8-ом пункте Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года (ТСЗ) нет срока возвращения пленных, а в дальнейшем начали менять собственную стратегию и представлять пленных в качестве террористов.

«На самом деле все незаконно удерживаемые в Азербайджане гражданские лица и военные с армянской стороны по статусу являются пленными по той основополагающей причине, что в Карабахе еще есть текущий, незавершенный военный конфликт», — пояснил Татоян.

То есть, омбудсмен заявил, что конфликт в Карабахе не завершен, и потому азербайджанские власти не могут называть этих людей террористами или диверсантами.

Вообще-то, омбудсмен – лицо официальное, признаваемое всеми внутренними госорганами и международными структурами. Его кандидатуру выдвигает глава государства, а утверждает голосованием парламент. И вот эта фигура публично заявляет в парламенте, что война за Карабах не закончена, и по этой логике, люди, посланные воевать на территорию Азербайджана из Ширакской области после подписания ТСЗ, и обезоруженные азербайджанскими военными, не должны именоваться диверсантами.

А вот Азербайджан в лице своего руководства, утверждает, что с подписанием ТСЗ карабахский конфликт урегулирован, завершен, и уже стал предметом истории.

Налицо явное противоречие. Пашинян должен либо заткнуть Татояна, либо заставить его прилюдно покаяться и признаться, что он ошибался насчет окончания войны, либо уволить его. В противном случае можно будет констатировать, что официальный Ереван считает ТСЗ какой-то никчёмной бумажкой, и полагает, что Армения и сегодня находится в состоянии войны с Азербайджаном. Какой-то бардак получается. Отсутствие четкой позиции у официального Еревана.

Не должен ли Баку поставить этот вопрос перед всеми сторонами, имевшими отношение к 44-дневной войне? Перед Москвой, Анкарой и Ереваном. В качестве кого, в конце концов, ощущает себя Армения? Признает ли она себя побежденной стороной? И готова ли она официально заявить, что считает эту войну завершенной?

На эти вопросы # согласился ответить политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Омбудсмен Армении Татоян демонстрирует полную правовую безграмотность и непонимание реально сложившейся в регионе ситуации. Конфликт завершен, мы освободили значительную часть захваченной армянской стороной территории и в вопросе Нагорного Карабаха поставлена точка. Более того, подписан документ под названием ТСЗ, и под ним стоит в том числе подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Боевые действия давно уже не ведутся, а на освобожденных территориях проводятся восстановительные работы. И эти масштабные мероприятия проводятся с участием многих зарубежных транснациональных компаний.

Трудно со слов Татояна понять, о каком «текущем незавершенном конфликте» идет речь. Если он имеет в виду тех, кто подрывается до сих пор на минах, заложенных армянской стороной, то конечно же, это прежде всего вина Еревана, и ему нужно как можно скорее предоставить Баку карты этих минных полей. В закапывании смертоносных мин Армения проявила, конечно, большой «героизм».

А что касается людей, задержанных азербайджанской стороной, среди них мирных граждан нет. Это именно те лица, которые были засланы на территорию Азербайджана уже в постконфликтный период, после подписания ТСЗ.

И Татоян должен хорошо понимать, что в соответствии с Женевской конвенцией, лица, которые появляются в постконфликтный период на отвоеванных территориях с оружием в руках, считаются диверсантами, и квалифицируются именно так согласно положениям международных правовых документов.

Понятно и другое, армянская сторона, конечно же, не хочет признавать себя побежденной. Она считает, что кто-то помог Азербайджану, кто-то отвернулся от Армении, какие-то внеземные силы участвовали в уничтожении армянской армии на азербайджанской территории, и всё вообще должно продолжаться по-прежнему еще многие десятилетия.

Однако, вне зависимости от того, признает ли себя Армения побежденной стороной или нет, вооруженный конфликт завершен и в этом вопросе поставлена жирная точка. А Татояну необходимо вновь перелистать страницы Женевской конвенции, и очень внимательно ознакомиться со всеми положениями этого документа.