Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к региональному директору ЮНИСЕФ в связи с военной агрессией Армении

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к региональному директору ЮНИСЕФ в связи с военной агрессией Армении против Азербайджана.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в обращении к региональному директору Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии госпоже Афшан Хан отмечено, что военная агрессия Армении привела к человеческим жертвам, среди погибших и раненых много женщин и детей.

В обращении содержится требование начать специальную процедуру против Армении в рамках Комитета по правам ребенка ООН, на том основании, что Республика Армения грубо нарушает пункты международных соглашений, членом которых она является, и в частности «Конвенции о правах ребенка» ООН.

Омбудсмен С.Алиева призвала регионального директора ЮНИСЕФ предпринять решительные шаги на уровне Комитета по правам ребенка ООН и ЮНИСЕФ для обеспечения фундаментальных прав детей, пострадавших от военной агрессии Армении против Азербайджана.