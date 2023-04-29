Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась с призывом к мировому сообществу и международным организациям в связи с фактом гибели гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертерском районе.

Как сообщили в Аппарате Омбудсмена, в обращении предоставлена информация о минном терроре, совершаемым Арменией на государственном уровне.

В обращении отмечается, что непредоставление Арменией точных карт минных полей Азербайджану приводит к человеческим жертвам в результате взрыва мин:

«В этой связи, еще раз обращаясь к мировому сообществу, призываю поддержать предоставление нашей стране точных карт минных полей в целях прекращения минного террора со стороны Армении, являющегося источником серьезной угрозы жизни и здоровью людей, и принять действенные меры против Армении, которая продолжает нарушать требования международного гуманитарного права».