Омбудсмен Азербайджана направила отчет в международные организации в связи с азербайджанскими пленными

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила в соответствующие международные организации отчет об обращении с военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана, захваченными Арменией в ходе военных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года, а также с гражданскими лицами Азербайджана, удерживаемыми армянской стороной в заложниках с 2014 года.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, в отчете представлены доказательства пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство случаев обращения с азербайджанцами в период их удержания в плену и заложниках со стороны Армении.

В то же время было отмечено, что Омбудсмен Азербайджана проводит мониторинг состояния отношений с содержащимися в Азербайджане армянскими военнопленными, а также обеспечения их прав.

Следует отметить, что начиная с 27 сентября 2020 года в связи с нападениями Армении на гражданское население и объекты Азербайджана Омбудсменом в международные организации было направлено 14 обращений, включая 8 отчетов, 8 заявлений и видеообращений.