Омбудсмен Азербайджана: Армянские военнопленные заявили, что не ожидали такого гуманного отношения

«В отличие от Армении азербайджанская сторона соблюдала нормы международного гуманитарного права во время боевых действий. В этом плане мы учитывали статус военнопленных, регулируемый Женевскими конвенциями, правила обращения с ними».

Об этом в интервью АПА сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

С.Алиева отметила, что встретилась с армянскими военнопленными и в ходе встреч приняла их по отдельности, им были разъяснены их права и механизмы обращения путем представления законодательных актов на их языке: «Военнопленные отметили, что им разрешают поговорить по телефону с семьями, выразили удовлетворение отношением к себе и условиями содержания, качеством медицинских услуг и пищи, подчеркнули, что не ждали такого гуманного отношения. В ходе посещения раненые в боях военнопленные были обследованы при участии врача Национальной превентивной группы. Следует отметить, что по отношению к военнопленным обеспечено предоставление необходимых медико-психологических услуг, полностью соблюдаются нормы международного гуманитарного права, и в частности требования Женевских конвенций».