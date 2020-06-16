Олег Жданов: «Украина никогда не станет членом НАТО»

Интервью # с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

— Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Чем новый статус Украины отличается от того, что был у нее ранее?

— Ранее у Украины не было никакого статуса. Наша страна всего лишь сотрудничала с НАТО в рамках отдельных программ. Например, в программе «Партнерство во имя мира», в рамках которой на территории Украины дважды в год проводились учения — один раз сухопутные, и один раз комбинированные, то есть сухопутные и морские. Кроме того, Украина принимала участие в военно-штабных играх НАТО и подготовки специалистов. Плюс, некоторые страны НАТО оказывали Украине помощь военно-технического характера. Сейчас же Украина обрела официальный статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Этот статус, помимо Украины, имеют всего пять стран в мире. Отныне, Украина будет полноценно участвовать в работе НАТО, получать как информационную поддержку, так и военно-техническую помощь от всего Северо-Атлантического Альянса. Фактически, страны-члены НАТО будут курировать подготовку украинской армии по выполнению ее основной задачи — обороны нашей страны.

— Просматривается ли четкая дата вступления Украины в НАТО?

— Украина никогда не станет членом НАТО. И первые, кто будут этому препятствовать, это США. Дело все в том, что уникальность Украины состоит в том, что она является единственной страной мира, которая открыто воюет с Российской Федерацией. Такое положение дел устраивает многие страны Запада и, в частности, США. Ведь, приняв Украину в НАТО, всему Северо-Атлантическому Альянсу также придется воевать против РФ. Этого там не хочет никто. Поэтому, в НАТО будут подносить нам боеприпасы, чтобы сохранялась перманентная российско-украинская война. Безусловно, президент России Владимир Путин также понимает, что любые боевые действия означают, в первую очередь, коллапс российской экономики. Полностью уйти из Донбасса он не может, ибо так он потеряет лицо. Поэтому он вынужден вести боевые действия на Востоке Украины, продолжая утверждать, что российской армии там нет. Хотя весь мир понимает абсурдность этого утверждения.

— Каков нынешний уровень боеспособности НАТО и можно ли вообще рассуждать о «средней температуре по палате»?

— Не буду рассуждать о «средней температуре по палате», но уточню, что уровень боеспособности НАТО намного выше аналогичного уровня российской армии. Вне всякой конкуренции тут США, а за ними Великобритания и Канада. Убежден, что в случае столкновения войск НАТО и российских войск, все закончится блиц-кригом в пользу НАТО. Также замечу, что украинская армия уже показала себя достойным противником российской армии. Мы в состоянии сдерживать ее удары.

— Регулярно публикуются рейтинги ведущих армий мира. Насколько они отражают реальную силу той или иной армии?

— Все зависит от того, кто именно составляет рейтинг. К примеру, в Украине часто можно встретить данные Индекса силы (PowerIndex), который определил проект Global Firepower. В отечественных СМИ уже писали о том, что это маркетологи и они не специализируются на армиях. Соответственно, к их рейтингам нужно подходить с достаточной долей скепсиса. Я бы предпочел ориентироваться на данные более серьезного агентства, специализирующегося исключительно на армейской тематике, на военной аналитике. Хотя, если оценивать рейтинг Global Firepower с точки зрения обывателя, то и его можно брать за основу, при оценке уровня ведущих армий мира.

— Как Вы оцениваете уровень боеспособности армий стран, входящих в ОДКБ и в целом эффективность данной структуры?

— Локомотивом ОДКБ, безусловно, является Россия. Но если учитывать, что в Организацию входят страны, уровень боеспособности армий которых значительно ниже российского, то в целом получается, что уровень боеспособности всего ОДКБ в среднем ниже даже российского. Такой вот получается парадокс. При этом, также очевидно, что средний уровень боеспособности ОДКБ на порядок ниже НАТО. Это прекрасно доказала в Ливии турецкая армия, которая одними только беспилотниками разгромила альянс генерала Хафтара и российских наемников, численностью в несколько батальонов.

— Как Вы оцениваете нынешний уровень сотрудничества в сфере ВПК между Азербайджаном и Украиной?

— Это сотрудничество поставлено на паузу. К великому сожалению, дело все в том, что в Украине не разработали стратегию развития государства. Я уже не говорю, в этой связи, об отсутствии стратегии развития системы национальной безопасности и обороны, которые включают в себя вопросы военно-технического сотрудничества с различными странами мира. Надеюсь, что все эти пертурбации в нашей стране закончатся и тогда уже можно будет предметно говорить о перспективах сотрудничества между нашими странами в сфере военно-технического сотрудничества и ВПК.