Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, резко отверг критику в вопросе поставок оружия Киеву и заявил, что мирного соглашения без учета мнения Украины заключено не будет.

«Не будет заключения мира через голову украинцев», — сказал Шольц. «Невозможно также добиться мира, если здесь, в Берлине, призывать «никогда больше не воевать» и в то же время требовать прекратить все поставки оружия Украине», — подчеркнул он. «Любовь к миру не означает подчинения большему соседу. Если Украина перестанет защищаться, это не будет мир, это будет конец Украины», — сказал глава правительства ФРГ. «Россия по-прежнему рассчитывает на военную победу. Но победы не будет еще и потому, что мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину», — утверждал Шольц.

В то же время канцлер ФРГ считает, что Китай должен говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским об усилиях по достижению мира. Он призвал Пекин не поставлять оружие Москве и оказать давление на РФ, чтобы она вывела свои войска с Украины. «Мое послание Пекину ясно: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», — резюмировал Шольц.

Кроме того, канцлер ФРГ высоко оценил тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин «однозначно выступил против любой угрозы применения ядерного оружия или его применения» в ходе конфликта на Украине. Это, по словам Шольца, способствовало деэскалации. «Хорошо, что Китай недавно повторил четкий сигнал против применения ядерного оружия в своем плане из 12 пунктов», — подытожил он. (ТАСС)

