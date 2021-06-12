Британское правительство рассматривает возможность отсрочки снятия оставшихся в Англии ограничительных мер в связи с коронавирусом на срок до четырех недель. На заключительном этапе снятия изоляции, первоначально запланированном не ранее 21 июня, должны быть сняты все ограничения на социальные контакты.

В Лондоне между тем растет озабоченность по поводу быстро растущего числа случаев и более высокой передаваемости индийского варианта коронавируса — Delta. Источники ВВС на Даунинг-стрит отметили, что окончательного решения на этот счет пока не принято. Данные все еще изучаются перед окончательным объявлением, запланированным на понедельник, но источник в правительстве страны сказал, что рассматривается ряд вариантов, и четырехнедельная задержка в настоящее время является основным из них. Отсрочка даты окончания ограничительных мер позволит программе вакцинации добиться большего эффекта по мере того, как она распространяется на более молодые возрастные группы. Газеты Times и Sun первыми сообщили, что министры рассматривают возможность отсрочки. Последняя часть отмены изоляции в Англии приведет к возобновлению работы ночных клубов и снятию ограничений на публичные выступления, концерты, шоу, свадьбы и другие мероприятия.

Премьер-министр Борис Джонсон в последние дни столкнулся с растущим давлением с целью отодвинуть дату снятия ограничений с 21 июня. Влиятельная британская медицинская ассоциация присоединилась к официальным лицам здравоохранения, призывающим к отсрочке. По словам председателя совета ассоциации, доктора Чаанда Нагпола, речь идет не только о количестве госпитализаций, но и риске для здоровья «большого числа молодых людей, которые могут страдать от долговременных симптомов заболевания». В феврале британское правительство заявило, что ограничения в Англии будут сняты только в том случае, если внедрение вакцины будет успешно продолжаться, а данные министерства здравоохранения покажут, что вакцины эффективно сокращают количество госпитализаций и смертность среди вакцинированных (rg.ru).